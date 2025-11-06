NanaQ「總有人說我是綠茶婊」！揭交友1原則：否則我會被亂開副本

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber NanaQ以自律極簡原則走紅，不時會與粉絲分享生活點滴。她5日便在社群網站坦言，「總有人說我是綠茶婊」，但其實她對於人際互動有明確原則。她強調，一發現聊天對象有想穩聊的感覺時，就會主動確認對方的感情狀況，「如果對方有另一半，我會馬上結束聊天。」

▲NanaQ分享交友原則。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）



NanaQ在Instagram限時動態表示，這樣的做法雖然讓部分人覺得她太直接，但她認為劃清界線是尊重彼此的基本禮貌。「可能有些人會覺得，有另一半也能正常交朋友，但我個人是不缺這類型的朋友。明確拉出邊界感，可以避免很多麻煩。」

▲NanaQ會主動確認聊天對象是否單身。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）



NanaQ進一步指出，自己之所以這麼謹慎，是因為「遇過太多千奇百怪硬要聊的理由」，像是有人說「已經跟另一半協商好分手了，但後來還在一起」，或是「關係變成室友，只是分攤房租，但後來還在一起」，甚至還有人表示「另一半性冷感，暫時分開」但最後依舊復合。

▲NanaQ聽過各種千奇百怪的理由。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）



每次遇到這種情況都讓NanaQ哭笑不得，「我不傻眼，就好險當初沒聊下去。否則要嘛我被亂開副本，要嘛有人被戴綠帽。」她最後也呼籲，「邊界感人人有責」，希望更多人能在關係中保持誠實與分寸，避免造成誤會與傷害。