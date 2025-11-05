獨家／第一位在韓發片的華語歌手是他　紅到買13間房...卻被禁上電視N次

記者蔡琛儀／專訪

81歲「痛苦歌王」孫情出道60週年，即將在本週六、日於台中惠蓀堂挑戰一天唱三場演出，主辦單位更為他申請「金氏世界紀錄」。回顧近60年的演藝生涯，性情直率又堅持自我的孫情，是台灣第一位在南韓發行專輯的歌手，也是全台第一位公開穿破牛仔褲上電視節目的藝人。前衛造型在民風保守的年代多次被禁上節目，卻仍堅持自我風格。

▲孫情個性相當直率。（圖／記者林敬旻攝）

身為韓國華僑的孫情，五歲開始在南韓生活、接受教育，剛回台灣讀大學時中文發音並不標準，花了兩年才練好中文。而他早在1964年就在南韓發行唱片《淚的小花》，但當時反應平淡；直到1968年，這首歌在台灣意外爆紅，才讓他知名度大開。

孫情坦言韓國人很要強，「每天早上要練發音練兩個鐘頭，管你大牌小牌都要這樣做」，他認為這種敬業精神非常值得學習。他也曾到日本接受半年訓練，早上八點練嗓子到中午，下午還要學看譜，「不像台灣比較隨便，想出唱片就出唱片。」

▲孫情過去叛逆，曾被禁上電視多次。（圖／記者林敬旻攝）

不過孫情對演藝圈的宣傳方式很不習慣，曾在節目中被安排扮牛，當眾學牛叫、頭髮綁成沖天炮，他覺得無聊且排斥，「我不會在台上裝瘋弄傻，就是表達我自己。」直率的他也不擅長炒新聞，幽默虧了過世好友劉家昌，「我炒新聞的能力有他的一半就好了。」

對於過去被禁播的經歷，他坦言，因為頭髮、鬍子太長又不肯剪，曾一口氣被禁播三個月，次數十隻手指都數不完，「禁我就禁我，我在秀場舞台上照唱不誤。」孫情形容自己是最叛逆的，對規矩完全不在意，他在秀場炙手可熱，因此即使不上電視也有底氣，孫情透露，當年電視節目一集酬勞僅1500元，主要收入靠秀場，一天最多接到14場，忙到胃出血而吐血，也遇過黑道拿槍威脅上台。

▲孫情直到80歲還是堅持唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

後來他淡出演藝圈做生意，曾在夏威夷賣鳳梨酥、在大陸創業賣衣服，鳳梨酥收入就達千萬元。過去擁有13間房產的他，離婚後全留給前妻理財，自己僅留新店一間自住，前妻和孩子都在美國。過去孫情曾因作息不規律罹患胃出血及膽囊炎，如今戒掉惡習後均未復發，好在現在身邊有伴照應生活。他坦言自己並非特別熱愛唱歌，因緣際會才持續至今，「我能到81歲還在唱，都是老天爺賞飯吃。」演唱會購票洽年代。