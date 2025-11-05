粿粿、范姜彥豐價值觀疑早分歧　「昔抱怨尪省錢過頭」片段被挖

記者王靖淳／綜合報導

藝人范姜彥豐拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方事後PO出17分鐘影片回應爭議，雙方一來一往隔空交戰引發外界討論及關注。值得一提的是，粿粿一年前上節目抱怨范姜彥豐省錢省過頭的片段，如今也被網友挖出來討論，不少人認為兩人的價值觀恐怕早已有分歧的跡象。

▲粿粿遭范姜彥豐指控偷吃王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

粿粿曾在去年上節目《綜藝大熱門》談論夫妻之間的價值觀，並揭露范姜彥豐令她哭笑不得的「客家精神」。她表示老公身為客家人，就是會省一些些，雖然她完全可以理解他們想省錢的心，但對方的許多省錢操作，總是常常讓她看不懂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲粿粿、范姜彥豐婚變。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

接著，粿粿舉例范姜彥豐在網路上購物時，明明該買的東西已經買到了，卻會為了湊到滿多少就免運的門檻，而硬要買小廢品，讓她感到無法理解。除此之外，當夫妻倆到實體店面買東西時，范姜彥豐寧願花原價購買，也不願多花一分鐘免費辦會員，「可能辦個會員就可折扣，打個幾折，而且反而辦會員是不用錢的，花的一分鐘，這種他就不願意。」如今爆出偷吃風波，也讓節目片段受到網友討論。