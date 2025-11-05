范姜彥豐「粿粿跟大家一起看扁我」！被嗆：你不行啦 他當場變臉

記者潘慧中／綜合報導

范姜彥豐10月底公開點名王子（邱勝翊）介入他與粿粿的婚姻，控訴影片引發社會譁然，夫妻之前一起上節目的畫面也陸續被找出來。他去年便在《女王大人》坦言，老婆「在我們朋友面前會有點get不到我想表達的東西或我的情緒」。

▲范姜彥豐曾坦言粿粿有時會get不到他的情緒。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



范姜彥豐透露有次和粿粿、朋友們一起玩桌遊，而他是在場所有人當中第一次玩該款桌遊的人，剛開始有人開玩笑嗆「你不行啦、你一定不會玩」時，他並沒有放在心上。

但玩到逐漸上手後，范姜彥豐不只繼續被開這種玩笑，「她（粿粿）也跟著起鬨，居然跟大家一起看扁我」，老婆似乎沒察覺他已經有點不開心，甚至開始不講話了。

▲范姜彥豐當下已經不太開心了，未料粿粿還跟著朋友起鬨。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



范姜彥豐表示，他當下忍著沒發作，直到回家才開口說：「妳不覺得誰誰誰一直這樣開玩笑，到後來也都不好笑，不覺得他這樣不太禮貌、不太OK嗎？」但粿粿的反應讓他更錯愕，「她反而檢討我說，那你下次就不要玩了！」他聽完當場放棄溝通。

▲范姜彥豐透露粿粿還反過來檢討他。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



對於范姜彥豐希望她能體會自己當下的感受，粿粿解釋她當時有發現老公不太開心，但因為她覺得自己先開老公玩笑，別人就不會再開老公的玩笑，「沒get到他需要呼呼啦，我就比較神經大條一點。」