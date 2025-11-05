王子深夜被抓包「3度修改道歉文」！編輯紀錄全被截圖 網：漏掉3字沒改

記者潘慧中／綜合報導

王子（邱勝翊）10月底被范姜彥豐公開點名介入他與粿粿的婚姻，引發社會譁然。繼6天前發文道歉後，他4日深夜再度更新社群網站，連續說了好幾次對不起，但被網友發現PO文後有過3次編輯紀錄。

▲王子4日晚間10點27分在臉書二度發聲道歉。（圖／翻攝自Facebook／王子邱勝翊）



王子4日晚間10點27分在臉書二度發聲道歉後，10點37分、10點39分皆有更動貼文，留下編輯紀錄；前者是修改錯字，將「立達老關」修正為「立達老闆」，後者則先刪掉文字，留下律師聲明函。

▲王子被發現事後3度修改貼文。（圖／翻攝自Facebook／王子邱勝翊）



直到11點09分，王子做完最後一次修改才重新PO出文字，網友發現原文每個字與字之間的空白格不見了。雖然大致調整了行距，但也有網友發現他沒有修改到開頭「對不起」之間的空白格。

▲▼王子和粿粿的關係引發社會譁然。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar、meigo.c）



事實上，面對范姜彥豐的指控，粿粿1日錄下17分鐘的影片還原婚變始末，她坦言結婚3年來雙方有不少摩擦，「這樣的生活真的很受不了。」對於這種改變，「我也真的低估了自己在這個過程中脆弱的程度，然後在這個情緒下，就是忽略了法律的部分，然後犯了錯。對不起，我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為。」

風波延燒到4日，王子深夜二度發聲，「對不起。在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下，做出了不好的行為，對您造成了傷害，我對您跟粿粿都非常抱歉，一直以來我沒有逃避，每一次協商我都誠心誠意，毫無保留全力配合溝通，非常對不起，我這份道歉不夠即時。」