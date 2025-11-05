網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜…發不自殺聲明

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王子（邱勝翊）與粿粿的婚外情醜聞持續延燒，在4日晚間二度發表道歉聲明後，事件仍持續延燒。網紅「玉米泉哥」在社群平台同步開砲，連環爆出4件關於粿粿的內幕，指控她婚後形象與私下作為不符，更聲稱自己掌握兩人親密照片，引發網路譁然。

▲網紅玉米泉哥突爆料，聲稱手握粿粿、王子的親密照。（圖／翻攝自IG）

「玉米泉哥」爆料4個內幕，第一件是婚姻財務狀況，稱男方家出了36萬聘金，但粿粿「嫁妝為零」，卻在影片中營造自己超大方、超有付出的形象。他接著爆料第二件事，指范姜彥豐曾拿18萬元投資飲料店，但沒有獲利，粿粿指責「范姜有賺不分我，我才委屈」，玉米泉哥批評是「片面取材、利用性別紅利」。

第三件事指婚後生活與收入，「玉米泉哥」指控粿粿婚前收入不高，是靠著婚後CP才接到多筆業配，且當時仍住在公婆家，「吃公婆的、住公婆的、用公婆的」，還不需做家事。最勁爆的是第四件事，網紅表示自己掌握了粿粿與王子的親密照片，並以此質疑：「如果妳真的愛老公，會做這件事？」

▲玉米泉哥爆料粿粿、范姜彥豐婚後4內幕。（圖／翻攝自IG）

目前「玉米泉哥」的爆料文已經消失，但本人深夜發出「不自殺聲明」，強調所有說法均屬實，不怕對方提告。他更向大眾預告，今天（5）晚間公布「第一手獨家大瓜」，掀起網友討論。

▲玉米泉哥發不自殺聲明。（圖／翻攝自IG）