王子「復出9階段」曝光？　網嘆：粿粿這局要自己扛了

男星范姜彥豐指控前妻子粿粿外遇王子（邱勝翊），震驚演藝圈，本刊今（4日）報導，范姜抓包粿粿與王子的「裸體相擁」照片等出軌鐵證，痛批粿粿不盡母職。如今王子已暫停所有演藝活動，不過，網友根據前例，列出王子的「復出9階段」，感嘆：「粿粿這局要自己扛了」。

王子所屬的喜鵲娛樂昨（3日）發出聲明，宣布王子全面暫停演藝活動。消息曝光後，一名網友在Threads發文嘆：「粿粿，這局妳要自己扛了。」並指出，喜鵲娛樂是蕭敬騰老婆Summer創立，是處裡這方面的老手，「這種只有『侵害配偶權』，對他們來說根本不算什麼，連關都不用被關，那就沒什麼好怕，反正就照SOP老招來。」

網友接著列出所謂的「SOP老招」：

1.經紀公司出來發聲明擋。

2.王子消失神隱。

3.等其他大事件多發生幾次轉移焦點。

4.試水溫發個emo限時動態，看大家忘記沒。

5.出席個「公益活動」沒人敢噴。

6.接著從 YouTube 網紅頻道露面一下。

7.開始接案復工。

8.臉皮厚一點繼續在鎂光燈前撐住。

9.時間久，大家也懶得噴就讓你待著了。

原PO諷刺說：「這就是台灣演藝圈美好的地方，永遠有第2、3、4、5、6⋯⋯無限次機會。但對於沒有後台的粿粿，抱歉了，這局犧牲的，就是妳了。」

其他網友看了也直呼見怪不怪，更列舉演藝圈「前輩」們「性醜聞後又風光復出」的案例，留言：「羅志祥都回來了，台灣還有什麼好期待的」、「同樣外遇，謝忻退出演藝圈、阿翔還在接代言」、「女生永遠是被犧牲的一方」、「雖不喜歡中國，但他們封殺劣跡藝人的制度至少乾脆」。

另有網友整理出王子近年合作品牌，嘲諷他「代言滿滿，毫髮無傷」。有人則質疑粿粿背後有電視台撐腰，「粿粿背後是三立」。也有留言指出「原來王子的幕後老闆是蕭敬騰夫婦，後台好硬喔」。

不少人批評藝人處理方式老套，「發個emo文裝可憐，然後隔幾週就開YT頻道、復工」，形容這類公關操作「比劇本還戲劇化」。也有人感嘆：「只要有經紀公司護航，不知羞恥就能繼續活躍」。



