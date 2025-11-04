小S絕美女兒Lily現身內衣秀　不忍具俊曄暴瘦「一直夾肉給他吃」

記者葉文正／台北報導

小S絕美二女兒Lily(許韶恩)今天現身黛安芬內衣活動，造型青春洋溢，Lily難得受訪透露媽媽小S說「媽媽直說很漂亮，超級有活力。」而提到姨丈具俊曄，她也表示：「之前夢見過一次姨媽(大S)，然後姨丈現在真的很瘦，我們就一直夾肉夾菜給他吃，希望他更健康。」

▲小S二女兒Lily出席黛安芬Triumph Athleisure快閃店活動。（圖／記者周宸亘攝）

小S對17歲女兒穿搭相當滿意，Lily也開心表示：「媽媽剛剛看到影片就一直說很漂亮超級有活力，很青春活力的感覺，她也很喜歡。

▲Lily心疼姨丈具俊曄爆瘦。（圖／記者周宸亘攝）

而小S剛獲得60屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人，無異為S家注入一股活力，Lily也興奮說：「我們的家人都有全程觀賞，熙娣好以你為榮，Congratulations，媽媽一直有在彩排跟練習。」顯示小S對這次現身的重視與審慎。

▲Lily出席活動穿搭很適合她的年紀。（圖／記者周宸亘攝）

不過許雅鈞與小S的大女兒Elly最近火辣現身，造型前衛外，還展現性感活力，Lily也稱讚：「姊姊的裝扮，我覺得超漂亮的，她那時候跟我分享，看了其實想要嘗試，但我還是比較適合青春活力，我還太小了。」

▲Lily說自己吃很多，但身材仍是很好。（圖／記者周宸亘攝）

而17歲的小Lily真的相當漂亮，也被問了未來男友的選擇，她也興奮透露：「我最近看影子籃球員綠間真太郎，我很喜歡裡面一個角色，他就是很有魅力，大約就是喜歡這樣的男生。

Lily說之前有夢到過一次阿姨，但最近晚上都沒有做夢，上次夢到的內容不能講因為是我跟姨媽的秘密，姨丈每個禮拜都會來我們家吃飯，大家看到他都是趕快夾肉給他 因為他變瘦，要健康。」Lily也被問為何這麼瘦，是否沒吃飯，她則趕緊澄清：「我吃很多，等等還要去吃滷味呢。」充滿少女心的回答令人莞爾。