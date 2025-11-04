完整時間軸／粿粿、范姜彥豐3年婚決裂！　最後公開互動「已是半年前」　

記者張筱涵／綜合報導

在范姜彥豐出面拍片指控粿粿和王子（邱勝翊）出軌後，許多人都開始翻閱過往三方的貼文和節目片段，以下《ETtoday星光雲》整理了從求婚到如今破裂的時間軸。

2022/02

粿粿宣布答應范姜彥豐求婚。經紀人證實男方精心安排親友見證的求婚，兩人被形容「非常速配」。演藝圈友人紛紛留言祝賀。

2022/03

粿粿退出啦啦隊。

2022/04

粿粿宣布懷孕，確定不參演《全明星運動會》第四季。

2022/06

粿粿和范姜彥豐登記結婚。

2022/08

粿粿順產。

2025/3/8

粿粿最後一次上傳和范姜彥豐的合照，當時貼文內容：「又一起滑滿了一個雪季，啊～要結束了，好想天天泡在雪裡啊啊啊。」

2025/3/23

范姜彥豐最後一次上傳和粿粿的合照，當時貼文內容：「雪季快結束了，捨不得怎麼辦，再衝一波春滑！？發文拖延症晚期，還在北海道。」

2025/3/30

粿粿更新和王子、晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人美國行照片。

2025/4/7

范姜彥豐發滑雪相關貼文，粿粿最後一次留言互動：「爽爽的新雪板。」

2025/5/2

粿粿上傳和李玉璽主持新節目《吃貨們的旅行》的工作側拍，范姜彥豐也有參與，甜蜜餵食粿粿。

2025/7/28

范姜彥豐33歲生日發文感性抒懷，未見粿粿現身同框，外界開始質疑婚姻生變。

2025/07/30

網友發現范姜彥豐轉發5篇文都跟婚姻有關，其中包括「夫妻倆走到最後是不是就靠人品」、「一個男人最好的狀態，就是不論你的婚姻幸與不幸、枕邊人衷與不忠，要拼一個健康的自己」、「一個人對你造成最大的傷害，不是不愛你了，而是摧毀你對人性的信任」，還有李玖哲歌曲〈挽救〉，不過歌詞講述曾努力挽救戀情，最終敗給自我的悲情故事，種種意境都讓人不禁多加聯想。當時夫妻對婚變質疑均未回應。

2025/10/29

范姜彥豐以黑底白字長文指控，婚內遭粿粿與王子（邱勝翊）越界，稱「我的信任被踐踏，成了戴綠帽的小丑」，表示將走法律途徑。粿粿承認一直在談離婚協議，稱對方提出的離婚金額「超出負擔」導致協商破裂，強調會把事實整理說明。

王子發聲明致歉：稱在知悉女方協議離婚過程中，從傾聽者「漸漸過度關心，超過朋友間應有的界線」，否認「長期隱瞞或不當企圖/預謀」，表示「錯誤就是錯誤，沒有藉口」。

2025/11/01

粿粿發布17分鐘影片還原過程，稱3年婚姻累積摩擦、溝通失靈，指育兒與金錢觀差異、分擔比例與家務等爭議，並公開道歉自己在婚姻存續期間與王子「有逾矩行為」。同時指范姜在協商中提出金額要求、帳務細緻等細節。

范姜彥豐再度回應，指粿粿影片為「鋪天蓋地的謊言與誇飾」，強調「真正焦點是婚內出軌」，稱生產費用後續由保險理賠、自己以購物送禮表謝意，反駁「生產費用全由女方自理」的說法，並主張其停止挽留是在「發現出軌證據」之後，否認「協議離婚後才與邱先生發展」的說法。

2025/11/4

《鏡週刊》報導，友人表示粿粿3月中旬後態度丕變，范姜彥豐因此找徵信社拿到外遇證據，其中包括訊息以及影像，還有粿粿和王子裸體擁抱的親密照等。

