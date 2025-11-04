ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

斷開小甜甜0聯絡　宋晉賢轉行
一蘭拉麵推「線上取號」功能
粿粿、范姜決裂完整時間軸
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 王子 范姜彥豐 小馬 黃明志 李連杰 吳宗憲

完整時間軸／粿粿、范姜彥豐3年婚決裂！　最後公開互動「已是半年前」　

記者張筱涵／綜合報導

在范姜彥豐出面拍片指控粿粿和王子（邱勝翊）出軌後，許多人都開始翻閱過往三方的貼文和節目片段，以下《ETtoday星光雲》整理了從求婚到如今破裂的時間軸。

點我看純文字表格版

2022/02

粿粿宣布答應范姜彥豐求婚。經紀人證實男方精心安排親友見證的求婚，兩人被形容「非常速配」。演藝圈友人紛紛留言祝賀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼粿粿 范姜彥豐。（圖／翻攝自Instagram）

2022/03

粿粿退出啦啦隊。

2022/04

粿粿宣布懷孕，確定不參演《全明星運動會》第四季。

2022/06

粿粿和范姜彥豐登記結婚。

▲▼粿粿 范姜彥豐。（圖／翻攝自Instagram）

2022/08

粿粿順產。

2025/3/8

粿粿最後一次上傳和范姜彥豐的合照，當時貼文內容：「又一起滑滿了一個雪季，啊～要結束了，好想天天泡在雪裡啊啊啊。」

▲▼粿粿 范姜彥豐。（圖／翻攝自Instagram）

2025/3/23

范姜彥豐最後一次上傳和粿粿的合照，當時貼文內容：「雪季快結束了，捨不得怎麼辦，再衝一波春滑！？發文拖延症晚期，還在北海道。」

▲▼粿粿 范姜彥豐。（圖／翻攝自Instagram）

2025/3/30

粿粿更新和王子、晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人美國行照片。

▲▼粿粿 范姜彥豐。（圖／翻攝自Instagram）

2025/4/7

范姜彥豐發滑雪相關貼文，粿粿最後一次留言互動：「爽爽的新雪板。」

▲▼粿粿 范姜彥豐。（圖／翻攝自Instagram）

2025/5/2

粿粿上傳和李玉璽主持新節目《吃貨們的旅行》的工作側拍，范姜彥豐也有參與，甜蜜餵食粿粿。

▲▼粿粿 范姜彥豐。（圖／翻攝自Instagram）

2025/7/28

范姜彥豐33歲生日發文感性抒懷，未見粿粿現身同框，外界開始質疑婚姻生變。

2025/07/30

網友發現范姜彥豐轉發5篇文都跟婚姻有關，其中包括「夫妻倆走到最後是不是就靠人品」、「一個男人最好的狀態，就是不論你的婚姻幸與不幸、枕邊人衷與不忠，要拼一個健康的自己」、「一個人對你造成最大的傷害，不是不愛你了，而是摧毀你對人性的信任」，還有李玖哲歌曲〈挽救〉，不過歌詞講述曾努力挽救戀情，最終敗給自我的悲情故事，種種意境都讓人不禁多加聯想。當時夫妻對婚變質疑均未回應。

2025/10/29

范姜彥豐以黑底白字長文指控，婚內遭粿粿與王子（邱勝翊）越界，稱「我的信任被踐踏，成了戴綠帽的小丑」，表示將走法律途徑。粿粿承認一直在談離婚協議，稱對方提出的離婚金額「超出負擔」導致協商破裂，強調會把事實整理說明。

►全文／范姜彥豐怒控「粿粿婚內劈腿王子」！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

▲▼快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據。（圖／翻攝自IG）

王子發聲明致歉：稱在知悉女方協議離婚過程中，從傾聽者「漸漸過度關心，超過朋友間應有的界線」，否認「長期隱瞞或不當企圖/預謀」，表示「錯誤就是錯誤，沒有藉口」。

▲▼王子回應。（圖／翻攝自IG）

2025/11/01

粿粿發布17分鐘影片還原過程，稱3年婚姻累積摩擦、溝通失靈，指育兒與金錢觀差異、分擔比例與家務等爭議，並公開道歉自己在婚姻存續期間與王子「有逾矩行為」。同時指范姜在協商中提出金額要求、帳務細緻等細節。

范姜彥豐再度回應，指粿粿影片為「鋪天蓋地的謊言與誇飾」，強調「真正焦點是婚內出軌」，稱生產費用後續由保險理賠、自己以購物送禮表謝意，反駁「生產費用全由女方自理」的說法，並主張其停止挽留是在「發現出軌證據」之後，否認「協議離婚後才與邱先生發展」的說法。

►粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」：真的累了

▲▼ 。（圖／記者張筱涵攝）

2025/11/4

《鏡週刊》報導，友人表示粿粿3月中旬後態度丕變，范姜彥豐因此找徵信社拿到外遇證據，其中包括訊息以及影像，還有粿粿和王子裸體擁抱的親密照等。

►粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！　同居小王3個月…吃定范姜1點

 

日期 事件內容
2022/02 粿粿宣布答應范姜彥豐求婚；經紀人證實男方安排親友見證，圈內好友留言祝福。
2022/03 粿粿退出中信兄弟啦啦隊。
2022/04 粿粿宣布懷孕，確定不參與《全明星運動會》第四季。
2022/06 兩人登記結婚。
2022/08 粿粿順產。
2025/03/08 粿粿最後一次上傳與范姜合照：「又一起滑滿了一個雪季…」
2025/03/23 范姜最後一次上傳與粿粿合照：「雪季快結束了…還在北海道。」
2025/03/30 粿粿更新與王子、晏柔中、王品澔等人美國行照片。
2025/04/07 范姜發滑雪貼文，粿粿留言：「爽爽的新雪板。」（最後一次互動）
2025/05/02 粿粿上傳主持《吃貨們的旅行》側拍，畫面中范姜甜蜜餵食。
2025/07/28 范姜33歲生日感性發文未見粿粿同框，婚變疑雲起。
2025/07/30 網友發現范姜多篇轉發與婚姻、忠誠、自省相關貼文；雙方未回應。
2025/10/29 范姜發黑底白字文指控婚內遭粿粿與王子越界，稱將走法律途徑。
粿粿回應：承認談離婚協議、指對方金額超出負擔。
王子道歉：承認「過度關心、超越朋友界線」，否認介入婚姻。
2025/11/01 粿粿拍片還原婚姻經過，承認婚內「逾矩行為」。
范姜反擊稱影片為「謊言與誇飾」，強調焦點是婚內出軌。
2025/11/04 《鏡週刊》報導：范姜委託徵信社取得粿粿與王子親密訊息與影像。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

粿粿范姜彥豐王子邱勝翊

推薦閱讀

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

3小時前

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！　同居小王3個月…吃定范姜1點

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！　同居小王3個月…吃定范姜1點

7小時前

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男！范姜彥豐握「裸體相擁證據」

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男！范姜彥豐握「裸體相擁證據」

7小時前

再見！妻當面跳樓亡　棒棒堂小馬：我是人渣外遇害死妳

再見！妻當面跳樓亡　棒棒堂小馬：我是人渣外遇害死妳

6/3 07:27

護理女神命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明：違禁品對方提供

護理女神命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明：違禁品對方提供

5小時前

范姜彥豐低調變開撕！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機…他切心法院見

范姜彥豐低調變開撕！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機…他切心法院見

6小時前

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！　公司宣布：停止所有演藝工作

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！　公司宣布：停止所有演藝工作

19小時前

快訊／護理女神謝侑芯猝死變謀殺！　大馬警將逮捕黃明志到案

快訊／護理女神謝侑芯猝死變謀殺！　大馬警將逮捕黃明志到案

3小時前

謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」總警長親回偵辦進度

謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」總警長親回偵辦進度

1小時前

黃明志控「救護車遲到1小時」遭打臉！馬國衛生部：26分鐘抵達

黃明志控「救護車遲到1小時」遭打臉！馬國衛生部：26分鐘抵達

12小時前

完整時間軸／粿粿、范姜彥豐3年婚決裂！　最後公開互動「已是半年前」　

完整時間軸／粿粿、范姜彥豐3年婚決裂！　最後公開互動「已是半年前」　

2小時前

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

11/3 10:31

熱門影音

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援
GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）

GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）
吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字

吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字
粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面
Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」

Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！

蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！
范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

看更多

【兒親眼目睹】婦撿浪貓誤闖斑馬線　遭2機車撞飛...

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

張鈞甯海外被封台灣女神！《化外之醫》成澳洲電視台首部上架台劇

5分鐘前0

黃明志陷護理女神謀殺案將被捕　爸爸揭「他2個月沒回家」曝最後通話內容

6分鐘前0

小S絕美女兒Lily現身內衣秀　不忍具俊曄暴瘦「一直夾肉給他吃」

44分鐘前2

震撼彈！AV女神引退6年復出了　昔瞞家人拍A片...被老公抓包離婚

1小時前56

謝侑芯與黃明志住五星級酒店　一晚「奢華房價」曝光！

1小時前1327

謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」總警長親回偵辦進度

1小時前0

17歲少女報復玩弄媽渣男…背後藏心酸　張孝全救火賀軍翔新戲來了

1小時前0

26年演員「主角們都該公開身價」：就像運動員，讓大眾評價值不值得

2小時前211

謝侑芯大馬謀殺案7大疑點！身體健康卻猝死浴缸…同房黃明志搜出毒品

2小時前214

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實
    3小時前4654
  2. 粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月
    7小時前9094
  3. 遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據
    7小時前5263
  4. 妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣
    6/3 07:27
  5. 謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明
    5小時前3627
  6. 范姜彥豐低調變開撕法院見！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機
    6小時前1214
  7. 快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作
    19小時前11891
  8. 謝侑芯命案新進展！　黃明志今將被逮捕到案
    3小時前2221
  9. 謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」
    1小時前2427
  10. 黃明志控救護車遲到！馬國官方打臉
    12小時前169
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合