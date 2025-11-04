粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！　同居小王3個月…吃定范姜1點

▲王子（中）以共同好友的身分待在范姜彥豐（左）身邊，想不到還藏著搶人老婆的居心。右為粿粿。（圖／翻攝自粿粿IG）

圖文／鏡週刊

范姜和粿粿在事業、家務上的分配，范姜彥豐也有話要說，粿粿認為范姜彥豐提出離婚和爆料，只是為了要錢，女方的確工作較多，但范姜彥豐來自牙醫世家，家底很豐厚，從頭到尾都不是為了要錢，只是為了贖回一點他曾付出的真心。

▲范姜彥豐為了孩子全力吞忍，但粿粿和王子行徑越來越囂張，讓他終於發影片昭告天下。（圖／翻攝自范姜IG）

因為粿粿和王子的行徑已經囂張到了極點。友人透露，三月中旬粿粿和王子從美國回來後態度丕變，於是范姜彥豐找上了徵信社幫忙，獲得了一刀斃命的外遇證據，其中包括文字訊息、照片、影片，還看到兩人裸體擁抱的親密照等，都是鐵錚錚的事實。於法於理都站得住腳，已經可以直接提出離婚訴訟，但范姜彥豐不想剝奪粿粿作為一個母親的權利，於是選擇用協商的方式，讓婚姻可以和平落幕。

▲范姜彥豐（前左一）和王子（後左一）曾是好兄弟，想不到玩在一起還玩到兄弟的老婆，耶誕交換禮物，王子送的綠帽顯得很諷刺。（圖／翻攝自粿粿IG）

想不到外遇被抓包的粿粿毫無道歉、反省之意，還刻意挑釁，在這個過程中，持續公開地和王子放閃，甚至搬入王子的豪宅中，避不見面三個多月，不聯絡、不溝通也不回家。且粿粿、王子這對不倫情侶，吃定范姜彥豐的事業並未如同他們一樣有知名度，也沒有媒體資源，一定不敢爆料，才能如此堂而皇之、根本不藏了。

▲王子無邊際感般的留言，讓人見識到這一對偷情男女的堂而皇之。（圖／翻攝自IG）

▲不只是開玩笑，王子還對身為人妻的粿粿講出充滿性暗示的雙關語。（圖／翻攝自粿粿IG）





