粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」：真的累了

粿粿1日拍片還原和范姜彥豐婚變經過，長達17分鐘的影片講到一度哽咽落淚，透露3年來生活中累積了大大小小的磨擦，讓她逐漸乏力，兩人也開始無法好好進行溝通，到最後走上離婚一途，也道歉自己在婚姻關係還存續的狀況下，和王子發生踰矩行為，以下是影片全文逐字稿。

我是粿粿，很抱歉現在才跟大家說明事情的經過。雖然以為自己早就做好心理準備要面對這一切，但沒有想到有這麼多跟事實不符的說法，所以我覺得必須要說出來。

一直以來，這幾個月的沉默都是因為家人，我從來沒有想要隱瞞或掩蓋任何的東西，一直都希望事情是好好的處理。那這一切就是從我們談離婚開始，為什麼會離婚會拖到現在，演變這麼難看，甚至後來整個事情變了調。

接下來我會完整的陳述真實且具體的事情經過。

今年7月7號的時候，范姜提出要我用1600萬跟你買離婚順序。你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚，這樣未來有任何的新聞，你才願意幫我說話。我當下真的愣住了，就是我不知道什麼事情會變成這樣，所以我沒有答應你的條件。

10天後的7月17，當天我跟你兩家人第一次坐下來協商這件事情。其實就是希望我們可以好好的把事情解決處理完，我也委託了律師一起來處理，當天你帶了一位謝先生，一開始我以為他是律師，後來才知道他是徵信社的老闆。那天謝先生也代替你們再次提出了1600萬的條件，然後當天代替你們整個家庭的發言。

那在講金額前，我認為我們有家人，所以其實我們應該要優先討論家人的安排。我說我希望可以陪家人長大，爭取他的撫養權，那也謝謝你沒有任何的爭取，跟徵信社老闆當下直接就同意了。後來你們提供了一個打折方案，就是你們傳了一個訊息來，律師傳了一個訊息來說，原先的1600萬，你可以改拿1200萬，然後剩下的400萬讓我養家人到他成年，然後之後你不會再負擔任何的費用。

其實到這裡的時候，我不知道怎麼說，覺得婚姻走到這裡，一直以來談離的過程中，就是怎麼圍繞著都是錢，沒有家人的安排還有照顧。你說我不照顧家人，我不知道你怎麼說的出這種話。那時候的狀況呢，是我們兩個明明在家裡有談過，因為那時候我們兩個相處狀況很差，我不想要在家人面前吵架，所以我提議是不是從由我們的人家人先去幫忙照顧，等我們事情處理好的時候，再把他接回來，但你不接受，然後你說那你可以出去啊。

而這中間我一直都是有自己帶跟照顧的，一直到後來我們分居，我們分開照顧，你一樣住在原本的家，這幾個月來的所有費用，家用都還是我在付。因為我還是希望事情好好處理，所以一切讓你方便為主也沒關係。關於你說我去引導你簽署放棄婚後財產的協議，這個也完全不是事實。

結婚前結婚後我們都有談過這個東西，但是你一直都不願意，我也沒有強迫過你，跟這次的事件也沒有任何的關係。而是後來你主動自己提出說你可以簽，但是要換我三年不能跟你離婚。但其實我們的婚姻走到後來這樣，我都已經提離婚了，我根本也沒有在意這個協議要不要簽，因此我們走不下去，財產應該怎麼分配就怎麼分配。另外工作室的帳款屬於你的，我一毛錢都沒有動過。我們工作室的帳是完全透明清楚的，你跟我都可以很清楚地調閱所有的紀錄，還有發票等等的，加上我們一直以來的對帳習慣，我們都是算得很清楚，你在生活中的支出你都會記錄。

像是這些，這個11月17號，60塊，然後12月2號150塊，然後85塊、37塊，我們帳一直都算得這麼細，所以我不會，也真的不可能去動到你的任何一份款項，這個你是可以完全不用擔心的。那關於房子的部分，因為是婚後買的，你那時候說因為婚後買，所以登記在誰的名下都沒有關係。頭期款我付了八成，平常六成以上的房貸也都是我付的，所以你說房子就登記在我的名下，這是我們討論出來的結果。那你跟我都很清楚，甚至我們雙方的家人都非常明白。

這三年來，我們婚姻裡真正走不下去的到底是什麼原因。從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。這三年來，你提過幾次離婚，我不知道你有沒有印象。我沒有答應，而且我很常的跟你說，我絕對不會輕易的提離婚，因為我們有家人，所以為了家人跟我們的關係，我都會盡力去努力到最後一刻。

但今年第一次是我提的，因為我真的覺得我們的婚姻很難再繼續走下去。記得那時候剛生完，有先天性聽損的問題，也導致那時候我真的也是很壓力很大，然後很擔心。有一次家人在哭，哭了很久，你在看電視，後來你走向家人，我以為你要去安撫他，結果你是從包包裡面拿出抗噪耳機戴起來。當下看到的時候，我真的是氣哭，就是我也不知道什麼原因，就是好像那時候是我第一次感受到，不知道怎麼說，就是這個人是我要一起走一輩子的人嗎？

一直以來你都說生活經濟壓力對你來講負擔比較重，所以家用的部分一向都是我去負擔六到八成，包含生產的費用是我自己處理的。出生後坐月子、一切生活中的一切費用，我都盡我所能的想辦法可以幫你省錢就省錢。你想要投資的時候我也借錢給你，投資的本我出，你拿走利潤。常常也把我自己工作或是我的賺錢的機會，看是不是可以變成我們一起的工作，增加你的收入，這樣子我們的關係好像會更平衡、更開心。

在家人的照顧還有家務上，我也沒有比較輕鬆，但這些都沒關係，因為我覺得我們都已經結婚了，這是我的選擇，那就是盡力互相體諒、互想包容。我完全不介意多付出，多幫忙多賺錢，都可以，只要我們這個家裡可以變得更好，我都想努力。但是我們的金錢觀跟育兒觀真的很不一樣，我覺得我們很幸運可以被很多人喜歡，然後可以一起去工作。那因為我們工作性質不是很穩定，所以我會希望我們在有能力的情況下，是不是盡可能的多存一些錢。

一起的工作我希望分成三等份，你的、我的一個是給家人的。家人的部分我們幫他存起來，讓他以後長大讀書或是生活可以使用，這樣他那時候生活就不需要因為我們當時的狀況不能有選擇。但你說要拿他的錢，說這個也是你的收入，因為經濟負擔很重，你沒辦法負擔那麼多東西，所以才要拿。甚至這個今天這個工作只有我跟家人，你沒有任何的幫忙，待在家裡，也沒有跟我們一起去工作，但你還是說因為你是爸爸，所以要抽成這個費用。

我們生活中的快樂也越來越少，去年的金鐘獎我不知道你還記得嗎？那是我第一次入圍，然後我很開心的想要邀請你去跟你分享，然後你說很無聊，坐在台下好像會顯得自己很丟臉、沒有面子。你說那你求我啊，求我，你就去。我求你了，你也真的去了，但是你晚到，然後也提早離開，那天連祝福都沒有。

我其實心裡真的難過很久，然後後來也越來越少跟你分享各種生活或工作上的成就或是喜悅，怕你會不開心不舒服。我們很常因為各種很瑣碎的小事，要從晚上爭執到白天，那些小事情，甚至小到可能只是人家說要不要去粿粿家，那你會跟我說為什麼他們不是說范姜家？我的名字是不是在你的名字前面，都可以變成你不滿意的原因，然後我們就吵架到早上。

今年母親節的時候，我們又大吵了一架，我真的覺得好累了，就是長期以來一直累積的這些情緒，然後好多的問題為什麼總是解決不了，這樣的生活真的很受不了，就覺得沒辦法繼續下去。我要顧工作、顧你的情緒，還要顧家裡，然後照顧家人跟家事，就真的越來越身心俱疲。但不只影響到我，我真的覺得也影響到了家人，所以我提議了向你分開。

但也沒想到一直以來多次提離婚的你，反而是不願意接受。在談離婚的過程中，我們有去過婚姻諮商，然後雙方家人的溝通，不斷去溝通我們婚姻到底什麼問題，為什麼走不下去，但你就是不肯同意。再到後來，甚至你對著我跟我家人溝通的時候，在我家的人面前對著我說，今天你不簽字，我也離不了。我真的不知道我應該要怎麼辦，還是我應該繼續就是為了家庭，是不是不開心也沒關係，要留在這個婚姻呢？

就是那時候各種思緒很混亂。那這段期間呢，你跟我見面時表現的態度，其實跟訊息上都是不太一樣的人。見面的時候，有時候比較冷漠、有情緒或是很強硬，或是責備我沒有做好的地方，但是訊息上卻又一直在挽回我，但是說一些我真的就想說，怎麼會說出這樣的話，因為真的跟相處起來很不一樣。

其實當時生活中有很多的挑戰，不管是自己心境上的改變，對於之後的安排、家裡的生活，但我也真的低估了自己在這個過程中脆弱的程度，然後在這個情緒下，就是忽略了法律的部分，然後犯了錯。對不起，我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為。這樣不對的行為，也真的讓整件事變得根本完全不是原來的樣子。針對這部分，我除了跟你私下道歉過以外，我還是想要在這公開的向你道歉。這個犯了錯讓你受到了很大的傷害，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係。但就像我每次在跟你調解離婚的過程一樣，我自始至終都覺得這點是我沒有做好，不管發生任何的狀況，都不是我可以犯錯的原因，也沒有任何的理由跟藉口。

所以當你要我跟著你一起念發誓的內容的時候，在很慌亂的情況下，我發了不應該發的誓，對不起。後來也知道你可能是拿到了我的iPad，看到私人的內容，我很徬徨，也不知道該怎麼辦，因為那真的真的不是離婚的主因。之後的協商，我對你都是真的真誠的認錯。在影片裡，你提到的時間點，真的跟美國沒有任何的關係，更完全不存在於這個是一直以來的預謀或是欺騙。調解過程中，我也都是多次說得很清楚了。我們以前自己的公開玩笑話，那時候在網路上看起來就是有趣搞笑，但沒有界限，真的沒有想到會在今天變成大家不一樣的解讀。

但我也明白這是我應該要承受的。然後我想說我真的有做錯的地方，我沒有任何的藉口想要為我的錯辯解。也很對不起很多支持我的人，無論我的家人朋友，然後對不起讓你們受傷跟失望。那也想針對現在很多的指控、不時的傳言，希望大家可以不要再亂傳。我跟邱先生從來沒有住在一起，也沒有動用過任何的資源操控媒體。

今天的很多消息一直以來是過去你和徵信社的老闆，在協商的過程中到處的散播，但是又沒有講清楚事情的原貌。我一直以來都是很努力、有誠意的想把這件事情好好解決，因為我真的不希望看到我們倆這樣互相傷害。

最後想要跟所有被這次波及到的人，就是影響到大家，真的很對不起。對不起。