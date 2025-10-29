快訊／范姜彥豐怒控「粿粿婚內劈腿王子」！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

記者田暐瑋／綜合報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，18日被爆出雙方未證實婚變，是因為正在透過律師協議贍養費，未來不排除打官司。范姜彥豐29日發出黑底白字文，怒控王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑。」

▲范姜彥豐。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐29日發文指控，和粿粿婚變是因為女方婚內出軌，且對象是藝人王子，他直言原以為自己和兩人的關係非常穩固，事實上卻慘遭戴綠帽，「身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」

▲粿粿婚內劈腿王子。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐直言，當終於知道真相後，回顧過去三人相處的點點滴滴，都讓他感到毛骨悚然，痛心地質問：「這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧？」

對於家庭被破壞，范姜彥豐表示雖然之前一直不願意主動訴苦，但現在決定尋求法律途徑，站出來對抗，「很抱歉這段時間讓大家擔心了..是的 我的家庭 破碎了，我的心 也碎了…今後的路勢必很艱難 我也知道 無論如何都必須努力堅強的走下去…」

全文：

你們一定覺得偽裝成朋友的樣子

越大膽 就越安全

而且還永遠不會被發現吧 ？

身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用

我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑

當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑 真的讓人毛骨悚然

「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」

你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧？

-

我一向不喜歡主動找人訴苦

所以真的打從心裡謝謝這段時間願意關心我 並支持我的家人和朋友們

你們可能很難想像 當我在無盡的絕望裡 有苦難言時 你們的每一份溫暖 都支撐著我面對每天的黑暗

也抱歉之前還沒辦法透露什麼內容 如今我決定尋求法律途徑 站出來與兩人對抗

同時這份聲明也是為了給粉絲及媒體一個交代

-

很抱歉這段時間讓大家擔心了..

是的 我的家庭 破碎了

我的心 也碎了…

今後的路勢必很艱難 我也知道 無論如何都必須努力堅強的走下去…

#道德淪喪 #三觀崩塌

以上為本人親筆聲明，內容屬個人事實經歷與立場陳述，懇請媒體公允報導，並給予共同朋友們空間與尊重。

（2025.10.29）