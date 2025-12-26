只花320元！國光女神洛杉磯賭場「暴賺75倍」嗨翻：傳說中的新手運嗎

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
阿本錄《營業中》前出包！搭火車「犯天兵失誤」
冷氣團甩水氣「3地雨最大」
日歌手吃生蠔不適叫救護車！　1舉動挨轟急刪文
只花320元！Lala洛杉磯賭場「暴賺75倍」嗨翻：傳說中的新手運嗎

記者潘慧中／綜合報導

有「國光女神」的封號的Lala（蘇心甯）最近在美國旅遊，並興奮分享在拉斯維加斯的幸運經歷。她透露自己入住當地五星級飯店，本抱著試試手氣的心態小賭怡情，沒想到竟用極低的本金贏得數十倍的獎金，讓她興奮直呼「發財惹」！

▲▼Lala,蘇心甯,國光女神。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

▲Lala最近在美國旅遊。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

Lala透露，這次入住的「大都會酒店」（The Cosmopolitan）是拉斯維加斯大道上相對新穎且設計感十足的五星級飯店，更擁有絕佳視野，從房間望出去的景色也相當壯觀，「能同時欣賞到百樂宮音樂噴泉、夢幻的Sphere球體」，讓她忍不住讚嘆連連。

▲▼Lala,蘇心甯,國光女神。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

▲▼Lala用極低的本金贏得數十倍的獎金。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

▲▼Lala,蘇心甯,國光女神。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

除了無敵美景，Lala也享受了飯店周邊的便利與美食。她提到飯店樓下就是24小時不打烊的賭場，氣氛十分熱鬧；在飲食方面，她特別推薦了美國必吃的漢堡名店「Eggslut」，力推一早享用就能「感受到滿滿幸福感」。

▲▼Lala,蘇心甯,國光女神。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

▲▼Lala,蘇心甯,國光女神。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

▲▼Lala,蘇心甯,國光女神。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

▲Lala把獎金用來看第二場NBA。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

最讓Lala津津樂道的，莫過於她在賭場的驚人手氣。她曬出單據分享，自己僅用了10元美金（約新台幣320元）試手氣，結果竟然贏回了749元美金（約新台幣2.4萬元），「這是傳說中的新手運嗎？不賭博的我實在太開心了。」她也透露這筆幸運獎金的用途，就是讓她「馬上不猶豫的看了第二場NBA」，享受這份突如其來的幸福。

Lala蘇心甯國光女神

