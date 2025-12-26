開車突遭敲窗！咪妃火大揭原因：有這種垃圾才讓很多人瞧不起二輪

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber咪妃是知名實況主，2021年結婚後育有一個女兒，不但人氣不減，還有「最正人妻」的封號。平時樂於分享生活的她，26日卻罕見動怒，發文抱怨在開車途中遇到無理的騎士。

▲咪妃罕見動怒。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）



咪妃在Instagram限時動態無奈地說，自己其實是很享受駕駛樂趣的人，「我超愛我的車也愛開車」，但這份熱情卻被路上的「三寶」給澆熄。她還原當時狀況，直指對方騎士「鑽不過就敲車窗到底是三小」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲咪妃喜歡開車。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）



更讓咪妃火大的是，這起事件還發生在「送女兒上學的路上」，讓身為母親的她感到相當不可理喻。針對該名騎士的行為，她毫不留情地開砲，「就是有你們這種垃圾，才會讓很多人瞧不起二輪！」

▲▼咪妃開車到一半突然被敲窗戶。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）



咪妃替其他守法的騎士大抱不平，她認為那些遵守交通規則、安分守己的人，卻因為這些少數人的行徑而受到牽連，「其他人好好騎車的人，真他媽雖小。」