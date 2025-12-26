訪／《京道》朴敘俊裸上身腹肌超養眼！元志安：想立刻出發台灣玩

記者吳睿慈／台北報導

男神朴敘俊時隔7年回歸愛情劇，他與元志安攜手上演羅曼史《等待京道》，兩位主角近日接受台灣媒體聯訪，女主角元志安直呼「台灣目前是我『最想去的旅遊目的地第一名』，只要有時間，我會立刻出發！」朴敘俊則是對於夜市美食相當難忘。

▲朴敘俊、元志安飾演情侶，深愛彼此但被迫分手。（圖／Hami Video提供）



羅曼史《等待京道》由朴敘俊、元志安領銜主演，兩人飾演一對曾兩度分手的前任情人，因女方離婚而再度重逢，喚醒過去相愛也傷痛的記憶。朴敘俊劇裡逆齡飾演20歲大學生，他揭開演繹角色的心得，「在演20多歲的京道時，我刻意提醒自己不要『演得太年輕』，因為那樣很容易顯得刻意、不自然。」而他在劇裡也有許多爆笑橋段，為了阻止女方喝酒，還使出終極誘惑，裸上身大秀六塊肌，甚至自備麥克風開啟「泡菜ASMR吃播」，聲音、畫面雙重攻擊，養眼又爆笑，網友狂讚：「這就是朴敘俊的浪漫喜劇必殺技！」

▲朴敘俊在劇中秀出養眼好身材。（圖／翻攝自Hami Video）



元志安首次搭檔朴敘俊飾演情侶，朴敘俊身為前輩，讓她學習到很多，「不只是演技，在片場的各種細節中，都能感受到經驗值的差距。他成熟、穩定的狀態，讓人自然而然產生信任感，也讓我在拍攝時能放心地依靠他。」尤其是臨場反應，朴敘俊總能及時抓到重點，令她讚嘆。

元志安也主動分享，目前最想去的旅遊地就是台灣，「如果有一段長假，我應該會立刻出發。至於吃的，我覺得不管吃什麼應該都會很合胃口；而想去的地方，如果有歷史遺跡或文化景點，一定很想親自走一趟。如果能推薦給我一些地方，我會非常感謝。」

▲元志安受訪時透露想立刻出發來台灣玩。（圖／Hami Video提供）



朴敘俊上次訪台已經是6年年，「我對台灣的夜市和在地美食印象非常深刻。如果還有機會再訪，比起觀光景點，我更想走進一些貼近日常生活的地方，再次感受台灣真實而自然的氛圍。」《等待京道》每週六、日在Hami Video全台獨家播出。