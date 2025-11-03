黃明志捲護理女神命案涉2罪！　「恐關2年打3鞭」尿檢驗出4毒品

記者陳芊秀／綜合報導

31歲網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞吉隆坡的五星級飯店猝逝，同房間還有大馬歌手黃明志，警方在男方身上搜出9顆藥丸，經檢驗為搖頭丸。黃明志因此涉及擁毒、濫用毒品2罪嫌，如果罪名成立將面臨入獄、鞭刑與罰款！

▲黃明志涉擁毒、濫用毒品在馬來西亞被逮捕。（圖／翻攝自臉書／黃明志）

據《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾於3日發公告指出，黃明志面臨兩項控罪，分別是1952年危險毒品法令第39A（1）條文（擁毒）以及第15（1）（a）條文（濫用毒品）。而根據法令規定，擁毒罪可判入獄刑期至少2年或不超過5年，以及鞭刑至少3下或不超過9下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

擁毒罪是指被發現擁有2克或以上但少過5克的海洛因、15克的古柯鹼、20克或以上但50克以下的大麻、100克或以上但250克以下生鴉片、5克或以上但30克以下安非他命及冰毒等合成毒品者，皆屬於擁毒。

另外「濫用毒品」罪，被告一旦罪名成立，可被判罰款不超過5000令吉（約台幣3萬6692元），入獄刑期最多2年，以及不超過3年的觀察期。當地媒體估計，若上述罪名一旦成立，最少要入獄2年，要面臨至少3下鞭刑。

黃明志在事件發生當日，身上被警方搜出9顆搖頭丸，被逮捕後進行尿液檢查，尿檢對安非他命、克他命、大麻及冰毒等4種毒品呈陽性反應。外傳他10月24日已經出席刑事庭，否認擁毒與吸毒兩項控罪，在有當地人士擔保下，繳交保釋金8000令吉（約台幣5萬8672元）獲釋外出。他下一次出庭是12月18日。