ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

秦楊罹癌又幾乎失明「後事交代好了」
一票人遊韓遇過！店員「偷刷高價品」
「華城殺人魔」前妻首現身：為何沒殺我
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 屠穎 吳青峰 楊丞琳 林俊傑 G-DRAGON 馮淬帆

蕾菈洞洞裝下「只穿黑色bra」雙峰全被看光　首度合體2大火辣DJ！

記者黃庠棻／台北報導

今年壓軸最強音樂派對「Ultra Taiwan超世代音樂節」昨（1日）於台北市大佳河濱公園重磅回歸，今年祭出3大音樂舞台，主舞台MainStage、反派舞台RISISTANCE、公園舞台ParkStage，超過30組國際頂尖藝人來台輪番演出，吸引單日突破2萬人參加，其中海外售票2倍突破紀錄，包括來自美國、日本、韓國、星馬、香港等地的樂迷來台朝聖。

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

▲Ultra Taiwan。（圖／大風吹創造提供）

即使活動尾聲突然降雨，也澆不熄觀眾的熱情，現場不斷放送驚喜，最年輕的世界百大DJ冠軍「國民老公」Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）、「電音巨人」Afrojack（艾佛傑克）、「電音大帝」Steve Aoki（史蒂夫青木）等頂級DJ巨星雙雙在台上驚喜B2B合體，更帶來久未播放過的經典歌曲，全場HIGH到最高點，狂讚「含金量最高」、「直逼世界一級音樂節規格」、「活久見」、「完全值回票價」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

最年輕、擁有五屆世界百大DJ冠軍紀錄的Martin Garrix相隔兩年再度來台，擔任主舞台MainStage壓軸演出，以三首人氣代表作〈Animals〉混搭〈In the Name of Love〉、〈High On Life〉作為開場，高喊「What’s Up Taiwan? We Get Some Party! Ｍake Some Noise! Hands up!」（台灣你好嗎，我們來趴踢吧！尖叫聲，把手舉起來），緊接著串連〈Gravity〉，HIGH翻全場。他也帶來一連串個人金曲〈Scared To Be Lonely〉、〈Starlight (Keep Me Afloat)〉，以及全新EP的單曲〈Voodoo〉、〈Told You So〉、〈Butterfly〉等首度在台播放，掀起全場大合唱。

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

當Martin Garrix播放〈A Sky Full of Stars〉混搭〈Our Time〉要全場點亮手機燈海，此時已表演結束的Afrojack再次驚喜上台，兩位百大前十名的DJ巨星夢幻聯動，首度在台灣B2B同台演出，全場尖叫聲不斷，更驚喜的是兩人重現十年前合作的經典作品〈Turn Up The Speakers〉，兩人在台上不斷貼身擁抱，讓台灣粉絲一睹兩大巨星的好交情。

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

Martin Garrix表演最後半小時，天空開始降雨，然而現場觀眾的熱情完全沒有被雨水澆熄，伴隨著振奮人心的音樂在雨中狂跳。當全場樂迷聽到期待已久的出道代表作〈Animals〉跳得更加熱烈，聽到人氣歌曲〈In the Name of Love〉全場大合唱，他感動地拿出手機把全場觀眾紀錄起來。

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

Martin Garrix感性表示「Thank you so much, party in the rain. I fxxking love you. I love your energy. Thank you guys again！（非常謝謝大家，下著雨仍繼續狂歡。我真的愛你們，我愛你們的能量，再次感謝！）」在最後一歌〈Inside Our Heart〉播放到一半時，他再度感性致謝「Taiwan, My name is Martin Garrix.Thank you so much! It’s crazy.I love you!」（台灣，我是馬汀蓋瑞克斯，非常謝謝你們，太瘋狂了，我愛你們！）

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

睽違7年來台、三度合作BTS防彈少年團的金曲製作人Steve Aoki登上Ultra Taiwan大喊「Taiwan, make some noise! （台灣，尖叫聲！）」、「Taipei, I’m so happy to be with you guys! （台北，我好開心可以跟你們見面！）」他一開場就有驚喜，剛演出結束的Afrojack又回到台上，現場響起兩人14年前（2011年）合作的經典歌曲〈Beef〉，兩大DJ巨星首度在台灣驚喜合體，全場跟著大喊兩人的團名「Afroki」。

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

有趣的是，Steve Aoki在台上調整器材的同時，Afrojack無預警拿出膠帶，把自己跟Steve Aoki纏在一起，更說「這是Afroki的未來！」全場驚呼連連。然而驚喜還沒結束，Afrojack前腳才走，Laidback Luke竟也登場在台上打碟，他向台下高喊「The show starts now！（表演開始了！）」播放兩人14年前（2011年）合作的單曲〈Turbulence〉，全場High翻。

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

表演到一半Steve Aoki瞬間脫掉上衣跳動，觀眾尖叫聲不斷，更向觀眾丟出週邊物品、手比愛心感性告白「Taipei, I love you！（台北，我愛你！）」全場HIGH翻。沒想到隨後現場響起《Kpop獵魔女團》與《航海王》、《新世紀福音戰士》等經典動漫主題曲，讓全場瘋掉，直呼「超驚喜」。

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

當然少不了Steve Aoki與BTS防彈少年團合作的人氣金曲〈Mic Drop〉。他每次演出都有一個特別儀式就是「拿蛋糕砸觀眾」的傳奇經典橋段，現場台下第一排早已數十個粉絲舉起「Cake Me」（蛋糕砸我）大看板，他高喊「Cake Face！」並拿起主辦單位精心準備10個台灣訂製大型蛋糕，一一準確砸向觀眾，全場HIGH到最高點。他最後一首歌放送紅遍全球的《玩命關頭7》主題曲〈See You Again〉，象徵他與台灣粉絲久別重逢的圓滿回歸。

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

「黃潮頑童」Y3llo首度來台參加Ultra Taiwan，即使演出時間在進場時間不久的下午1點多，仍有大批粉絲特地提早到場，就是為了一睹他的演出。他也為了來台演出做足準備，特地創作全新單曲〈台北沒有愛情〉首度在台播放，台下粉絲High翻。

▲Y3llo首度來台。（圖／大風吹創造提供）

▲Y3llo首度來台。（圖／大風吹創造提供）

不僅如此，Y3llo更特別製作具有台灣特色的視覺特效，舞台上在LED螢幕播放，讓大批粉絲直呼用心。他也帶來近期話題之作攬佬的〈八方來財〉混搭Martin Garrix的經典代表作〈Animals〉，引起現場歌迷歡呼，全體沸騰，大家跟著節奏一同高唱！他也播放一連串耳熟能詳的金曲串燒，炒熱全場氣氛。

▲Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神首度世紀合體。（圖／大風吹創造提供）

▲Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神首度世紀合體。（圖／大風吹創造提供）

今年Ultra Taiwan邀請Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神首度世紀合體，擔當主舞台MainStage開場重任。三人以銀白色為主題穿搭，洞洞裝盡顯火辣身材，不時向台下送手指愛心、眨眼，更有三人合體大愛心。AmberNA前一天晚上才在泰國曼谷放歌，今早才下飛機不久，立刻來到大佳河濱公園登上DJ台演出，相當敬業。她喊不累，看到有觀眾這麼早入場看他們演出，一切都值得了。

▲Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神首度世紀合體。（圖／大風吹創造提供）

▲Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神首度世紀合體。（圖／大風吹創造提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蕾菈

推薦閱讀

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

3小時前

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

6小時前

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！　黃明志當場CPR搶救不治

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！　黃明志當場CPR搶救不治

2小時前

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

4小時前

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」揭他道歉

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」揭他道歉

7小時前

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝…媽媽是「選美皇后」

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝…媽媽是「選美皇后」

5小時前

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

23小時前

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

19小時前

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

20小時前

上原亞衣大爆拍AV秘辛！最忙1個月拍25天…引退前才覺得「下半身痛」

上原亞衣大爆拍AV秘辛！最忙1個月拍25天…引退前才覺得「下半身痛」

8小時前

快訊／黃明志發聲：我沒有吸毒！護理師女神飯店同房猝死…他被逮

快訊／黃明志發聲：我沒有吸毒！護理師女神飯店同房猝死…他被逮

2小時前

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

19小時前

熱門影音

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
鄭怡痛憶坣娜曾送暖　 施孝榮「珍惜身旁朋友」

鄭怡痛憶坣娜曾送暖　 施孝榮「珍惜身旁朋友」
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害
蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」

蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」
向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳
劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」

鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

舒淇首執導筒「最大的挑戰」 暢談演員到導演的蛻變

舒淇首執導筒「最大的挑戰」 暢談演員到導演的蛻變

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

看更多

【KO瞬間曝光】阿姨紅燈硬鑽車陣過馬路！ 直接被彈飛倒地

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前720

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

11分鐘前0

跟粿王一樣是《全明星》紅隊！　曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了

41分鐘前100

獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

41分鐘前0

爸颱風搶修電線桿…目睹同事「被高壓電電到」　女星心疼曝後遺症

49分鐘前0

《入青雲》盧昱曉是誰？低調富二代、時尚高材生「初戀臉」韓網也熱議

1小時前20

30歲學霸男星實測「蔡依林9點半睡」成功了　親曝細節：一覺到天亮

1小時前1116

護理女神猝死大馬！　黃明志捲風波反揭「奪命關鍵內幕」

1小時前0

錄影現場遭「鵝」闖入！　胡瓜問「你最喜歡誰？」鵝竟回答了

1小時前1522

護理女神猝逝！黃明志在場被搜9藥丸...裝沒事12天遭罵爆

2小時前0

胡宇威靠辣度保鮮婚姻 　曝夫妻吵架如喝苦茶

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮
    3小時前6660
  2. 鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！
    6小時前1617
  3. 「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治
    2小時前4039
  4. 「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我
    4小時前346
  5. 王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」
    7小時前3237
  6. 范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光
    5小時前2623
  7. 范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」
    23小時前70105
  8. 粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！
    19小時前90160
  9. 錦雯清唱6個字遭索取版權費　李竺芯首露面回應
    20小時前4
  10. 上原亞衣大爆拍AV秘辛　引退前才覺得「下半身痛」
    8小時前2011
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合