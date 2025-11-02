蕾菈洞洞裝下「只穿黑色bra」雙峰全被看光　首度合體2大火辣DJ！

記者黃庠棻／台北報導

今年壓軸最強音樂派對「Ultra Taiwan超世代音樂節」昨（1日）於台北市大佳河濱公園重磅回歸，今年祭出3大音樂舞台，主舞台MainStage、反派舞台RISISTANCE、公園舞台ParkStage，超過30組國際頂尖藝人來台輪番演出，吸引單日突破2萬人參加，其中海外售票2倍突破紀錄，包括來自美國、日本、韓國、星馬、香港等地的樂迷來台朝聖。

▲Ultra Taiwan。（圖／大風吹創造提供）

即使活動尾聲突然降雨，也澆不熄觀眾的熱情，現場不斷放送驚喜，最年輕的世界百大DJ冠軍「國民老公」Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）、「電音巨人」Afrojack（艾佛傑克）、「電音大帝」Steve Aoki（史蒂夫青木）等頂級DJ巨星雙雙在台上驚喜B2B合體，更帶來久未播放過的經典歌曲，全場HIGH到最高點，狂讚「含金量最高」、「直逼世界一級音樂節規格」、「活久見」、「完全值回票價」。

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

最年輕、擁有五屆世界百大DJ冠軍紀錄的Martin Garrix相隔兩年再度來台，擔任主舞台MainStage壓軸演出，以三首人氣代表作〈Animals〉混搭〈In the Name of Love〉、〈High On Life〉作為開場，高喊「What’s Up Taiwan? We Get Some Party! Ｍake Some Noise! Hands up!」（台灣你好嗎，我們來趴踢吧！尖叫聲，把手舉起來），緊接著串連〈Gravity〉，HIGH翻全場。他也帶來一連串個人金曲〈Scared To Be Lonely〉、〈Starlight (Keep Me Afloat)〉，以及全新EP的單曲〈Voodoo〉、〈Told You So〉、〈Butterfly〉等首度在台播放，掀起全場大合唱。

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

當Martin Garrix播放〈A Sky Full of Stars〉混搭〈Our Time〉要全場點亮手機燈海，此時已表演結束的Afrojack再次驚喜上台，兩位百大前十名的DJ巨星夢幻聯動，首度在台灣B2B同台演出，全場尖叫聲不斷，更驚喜的是兩人重現十年前合作的經典作品〈Turn Up The Speakers〉，兩人在台上不斷貼身擁抱，讓台灣粉絲一睹兩大巨星的好交情。

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

Martin Garrix表演最後半小時，天空開始降雨，然而現場觀眾的熱情完全沒有被雨水澆熄，伴隨著振奮人心的音樂在雨中狂跳。當全場樂迷聽到期待已久的出道代表作〈Animals〉跳得更加熱烈，聽到人氣歌曲〈In the Name of Love〉全場大合唱，他感動地拿出手機把全場觀眾紀錄起來。

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

Martin Garrix感性表示「Thank you so much, party in the rain. I fxxking love you. I love your energy. Thank you guys again！（非常謝謝大家，下著雨仍繼續狂歡。我真的愛你們，我愛你們的能量，再次感謝！）」在最後一歌〈Inside Our Heart〉播放到一半時，他再度感性致謝「Taiwan, My name is Martin Garrix.Thank you so much! It’s crazy.I love you!」（台灣，我是馬汀蓋瑞克斯，非常謝謝你們，太瘋狂了，我愛你們！）

▲Martin Garrix來台在Ultra Taiwan壓軸登場。（圖／大風吹創造提供）

睽違7年來台、三度合作BTS防彈少年團的金曲製作人Steve Aoki登上Ultra Taiwan大喊「Taiwan, make some noise! （台灣，尖叫聲！）」、「Taipei, I’m so happy to be with you guys! （台北，我好開心可以跟你們見面！）」他一開場就有驚喜，剛演出結束的Afrojack又回到台上，現場響起兩人14年前（2011年）合作的經典歌曲〈Beef〉，兩大DJ巨星首度在台灣驚喜合體，全場跟著大喊兩人的團名「Afroki」。

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

有趣的是，Steve Aoki在台上調整器材的同時，Afrojack無預警拿出膠帶，把自己跟Steve Aoki纏在一起，更說「這是Afroki的未來！」全場驚呼連連。然而驚喜還沒結束，Afrojack前腳才走，Laidback Luke竟也登場在台上打碟，他向台下高喊「The show starts now！（表演開始了！）」播放兩人14年前（2011年）合作的單曲〈Turbulence〉，全場High翻。

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

表演到一半Steve Aoki瞬間脫掉上衣跳動，觀眾尖叫聲不斷，更向觀眾丟出週邊物品、手比愛心感性告白「Taipei, I love you！（台北，我愛你！）」全場HIGH翻。沒想到隨後現場響起《Kpop獵魔女團》與《航海王》、《新世紀福音戰士》等經典動漫主題曲，讓全場瘋掉，直呼「超驚喜」。

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

當然少不了Steve Aoki與BTS防彈少年團合作的人氣金曲〈Mic Drop〉。他每次演出都有一個特別儀式就是「拿蛋糕砸觀眾」的傳奇經典橋段，現場台下第一排早已數十個粉絲舉起「Cake Me」（蛋糕砸我）大看板，他高喊「Cake Face！」並拿起主辦單位精心準備10個台灣訂製大型蛋糕，一一準確砸向觀眾，全場HIGH到最高點。他最後一首歌放送紅遍全球的《玩命關頭7》主題曲〈See You Again〉，象徵他與台灣粉絲久別重逢的圓滿回歸。

▲Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典。（圖／大風吹創造提供）

「黃潮頑童」Y3llo首度來台參加Ultra Taiwan，即使演出時間在進場時間不久的下午1點多，仍有大批粉絲特地提早到場，就是為了一睹他的演出。他也為了來台演出做足準備，特地創作全新單曲〈台北沒有愛情〉首度在台播放，台下粉絲High翻。

▲Y3llo首度來台。（圖／大風吹創造提供）

不僅如此，Y3llo更特別製作具有台灣特色的視覺特效，舞台上在LED螢幕播放，讓大批粉絲直呼用心。他也帶來近期話題之作攬佬的〈八方來財〉混搭Martin Garrix的經典代表作〈Animals〉，引起現場歌迷歡呼，全體沸騰，大家跟著節奏一同高唱！他也播放一連串耳熟能詳的金曲串燒，炒熱全場氣氛。

▲Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神首度世紀合體。（圖／大風吹創造提供）

今年Ultra Taiwan邀請Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神首度世紀合體，擔當主舞台MainStage開場重任。三人以銀白色為主題穿搭，洞洞裝盡顯火辣身材，不時向台下送手指愛心、眨眼，更有三人合體大愛心。AmberNA前一天晚上才在泰國曼谷放歌，今早才下飛機不久，立刻來到大佳河濱公園登上DJ台演出，相當敬業。她喊不累，看到有觀眾這麼早入場看他們演出，一切都值得了。

▲Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神首度世紀合體。（圖／大風吹創造提供）