全國敲碗「我們要看GD！」　釣出馬來西亞首相PO影：KpopForever

南韓天王GD（G-DRAGON）10月31日受邀出席APEC歡迎晚宴，現場邀請各國領袖到場，只有約莫400人可進場，而他是場上唯一受邀表演的歌手，人氣享譽全球，由於眾多粉絲敲碗希望看到他的演出片段，竟釣出馬來西亞首相安華依布拉欣（Anwar Ibrahim）親自分享表演影片，他寫下「為了不讓粉絲失望，分享幾段表演瞬間」，引起熱烈討論。

▲馬來西亞首相前往南韓參加APEC。（圖／Instagram／anwaribrahim_my/）



馬來西亞首相安華依布拉欣（Anwar Ibrahim）於10月31日在自己的IG貼出天王GD表演片段，並解釋「許多馬來西亞的K-Pop粉絲請我分享G-Dragon今晚的表演，為了不讓粉絲失望，我分享一些演出片段」，文內他還熱情喊著「KpopForever」，再次讓人見證韓流的威力，連總理都拿出手機留念。

▲▼全國敲碗看GD，釣出馬來西亞首相PO文現場影片。（圖／Instagram／anwaribrahim_my/）

馬來西亞首相與民眾的互動掀熱議，粉絲笑喊「就像是爸爸幫女兒追星的感覺」、「謝謝心繫國民的首相」、「感覺首相也陷入GD的魅力之中」，由於晚宴並非對外公開，安華依布拉欣的影片讓全球粉絲一起聞香。

據了解，GD當晚唱了歌曲〈Drama〉、〈Power〉還有〈HOME SWEET HOME〉，而他在唱完APEC特別舞台後，立刻搭乘私人飛機來到台灣，1、2日連續兩天在臺北大巨蛋開唱。

