粿粿、范姜彥豐婚變鬧劇燒3天！人妻主播勸世：千萬不要奉子成婚

記者陳芊秀／綜合報導

藝人粿粿19日被丈夫范姜彥豐爆出婚內出軌王子（邱勝翊），昨（1）日拍片回應，也爆出離婚協商有千萬賠償等糾紛，全台議論不斷。對此，已婚華視新聞主播宋燕旻有感而發，奉勸所有未婚男女，若沒有確定對方與你有相同的價值觀、金錢觀及家庭支出共識，「千萬不要奉子成婚，不要因為小孩硬結」。

▲粿粿與范姜彥豐婚變事件燒3天。（圖／翻攝自IG）

宋燕旻透過社群平台發文，談及藝人婚變，感嘆寫下：「我真的奉勸所有的未婚男女，沒有確定對方跟你有結婚的共識，包括有相同的價值觀、金錢觀以及家庭支出的共識，千萬不要奉子成婚，不要因為小孩硬結。」她也提出自身觀點，認為如果夫妻彼此不能成為「神隊友」，那「不生或是去父留子都是很好的選擇」。她更點名讚賞藝人鬼鬼（吳映潔），「像鬼鬼這樣當一個有能力照顧孩子的獨立媽媽，不用靠北誰沒出錢或是照顧也很棒」。

▲宋燕旻奉勸世間男女：「千萬不要奉子成婚，不要因為小孩硬結。」（圖／翻攝自IG）

文末，宋燕旻總結：「配偶多爛是離婚的理由，不是外遇的。」一番話激起網友共鳴回應「結論真的是婚別亂結、小孩別亂生」。另一位年代主播沈瑾暘也留言：「別人的鬼故事看多了真的會害怕，價值觀不合真的不勉強，否則總會有一方不舒服。」有人說「如果一開始不喜歡就不要給機會，不然會後悔」，此話釣出宋燕旻親回：「喜歡跟結婚一起生活是兩件事啦，有人適合當男女朋友，不適合當夫妻。」網友紛紛感嘆「總覺得刷下來重點不是誰對誰錯，而是彼此三觀就是存在歧異」、「認同！沒共識不要亂結婚生小孩」。