金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

記者蔡琛儀／台北報導

第16屆金音創作獎頒獎典禮今（1日）登場，在頒發最佳另類流行音樂歌曲獎時，得獎人LÜCY卻遲遲未上台領獎，讓現場氣氛一度尷尬，司儀還用麥克風呼喊：「尋找 LÜCY！」頒獎人HUSH更搞笑地假扮得獎人發表感言。

▲LÜCY喜摘「最佳另類流行音樂歌曲獎」。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造 B`in Live提供）

幾分鐘後，LÜCY才氣喘吁吁衝上台致歉，自爆：「剛要去上廁所，我的衣服被我扯壞掉，我的奶頭就露出來，我就趕快把衣服抓住，衝去廁所。」直白發言讓全場笑翻。

LÜCY衝到廁所後，「我每分每秒都在掙扎，趕快把我的衣服修好，然後就聽到我得獎了。」突如其來的狀況讓她嚇到發抖問：「我剛得獎是什麼獎？」又慌張地說：「我剛尿尿還沒洗手！好糗喔，對不起對不起，我沒辦法，我先下台，對不起大家。」HUSH則幽默幫她緩頰：「LÜCY沒關係啦，我的奶也露出來了。」

後台受訪時，LÜCY說：「我差點哭出來，我覺得很糗，怎麼會發生這樣的事，所以說下次要穿得保守一點，不要太愛美。」並表示心情已平復許多，「有回到現實了。」

▲百合花、李竺芯一同帶來演出，奕碩更換裝成女裝。（圖／記者李毓康攝）

此外，金曲樂團百合花與新科金曲歌后李竺芯首次攜手合作，以強調性別平權、女性觀點的主題「她也不例外」，百合花主唱奕碩更「豁出去」，在台上使出「快速換裝之術」搖身一變成女伶高唱〈假使我是一個女人〉，以突破性的表演傳達歷史人物真實故事及背後嚴肅主題的同時，更透過音樂表演勇敢發聲。