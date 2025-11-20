《動物方城市2》震撼回歸　不看？你就跟不上話題啦！

記者蕭采薇／綜合報導

睽違九年，全球影迷引頸期盼的動畫鉅作《動物方城市2》即將於11月26日盛大上映！這部曾創下全球票房佳績、口碑爆棚的經典動畫，將再度帶領觀眾重返那座充滿無限可能的動物大都會，與超人氣搭檔警探哈茱蒂和胡尼克一同展開驚險刺激的全新冒險！

▲睽違九年，《動物方城市2》重磅回歸。（圖／迪士尼提供）

還記得2016年，《動物方城市》如何席捲全球，掀起一陣動物狂潮嗎？那時候，我們為茱蒂兔子警官的衝勁與毅力喝采，為尼克狐狸的機智與魅力傾倒，更被樹懶快俠的慢動作笑到岔氣，以及洪金豹的憨厚可愛融化。電影不僅票房告捷，更以其獨特的幽默感、精緻的動畫技術，以及深刻的社會議題探討，贏得全球觀眾與影評人的一致讚譽。那首傳唱大街小巷的主題曲，至今仍是許多人心中的經典。

▲茱蒂、尼克再合體解危機，《動物方城市2》還加入了新物種。（圖／迪士尼提供）

《動物方城市》之所以備受讚譽與期待，不僅僅是因為其娛樂性，更在於電影中巧妙融入的偏見、多元共融、社會階級等普世議題。它以動物世界為縮影，映照出我們現實社會的複雜與挑戰，引發各年齡層觀眾的深度思考與討論，讓每個人都能在其中找到共鳴，這也是其魅力經久不衰的關鍵。

▲《動物方城市2》中，茱蒂與尼克將再次合體，共同追蹤一隻神秘爬蟲類的蜿蜒蹤跡。（圖／迪士尼提供）

在《動物方城市2》中，我們的最佳拍檔茱蒂與尼克將再次合體，共同追蹤一隻神秘爬蟲類的蜿蜒蹤跡。這隻不速之客的到來，將這座以哺乳類為主的大城市搞得天翻地覆，秩序大亂。為了破案，茱蒂與尼克必須深入城市裡意想不到的新地點進行臥底，辦案過程處處碰壁，案件影響層面更是盤根錯節，背後似乎有更大的藏鏡人在操控一切。這不僅是對他們警探能力的考驗，兩人的搭檔關係也將面臨前所未有的挑戰，究竟他們能否攜手合作，揭開這場陰謀的真相？

▲《動物方城市2》志羚姐姐再現。（圖／迪士尼提供）

《動物方城市2》的亮點不僅於此！這次，電影將帶領觀眾解鎖更多城市風貌，從繁華的市中心到隱密的地下通道，從燈火通明的夜市街道到不為人知的秘密據點，每一處都充滿驚喜。同時，觀眾也將迎來更多令人耳目一新的新物種現身，為這座多元的城市增添更多色彩與可能性。

▲《動物方城市2》將帶領觀眾解鎖更多城市風貌。（圖／迪士尼提供）

英文配音卡司方面，本片更是眾星雲集，邀請到奧斯卡金像獎得主關繼威（飾演佘蓋瑞）和知名喜劇演員安迪山伯格（飾演厲寶柏）為新角色獻聲，他們的加入勢必將為電影增添更多魅力與笑料。這次《動物方城市2》也再度由夏奇拉帶來全新歌曲《Zoo》，相信將會再創下迪士尼熱門歌曲排行榜上名單！

▲《動物方城市2》配音邀請到關繼威和安迪山伯格，為新角色獻聲。（圖／迪士尼提供）

11月26日，《動物方城市2》將再度引爆全民熱潮！這不只是一部電影，更是一場你不能錯過的文化盛事。當朋友聚會、社群話題都在聊《動物方城市2》時，你能缺席嗎？這部電影將再次以其獨特的魅力、深刻的內涵和無窮的歡樂，征服所有年齡層的觀眾。別讓自己錯過這場年度盛會！11月26日，邀請您一同走進戲院，與茱蒂和尼克一起，重新愛上這座充滿驚奇的動物方城市，全台戲院預售中，可洽https://www.disney.com.tw/zootopia2_presale。

專屬動物方城市身分鑑定:https://zootopia2-quiz.tw/