直擊／李洙赫出現了！趁G-DRAGON開演前拍大螢幕　大巨蛋現蹤跡

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）於1、2日在臺北大巨蛋舉辦《Übermensch》安可返場演唱會，他的好友李洙赫剛好在台北出席時尚活動，也特地來到大巨蛋支持友人，稍早在IG更新動態，拍下開演前的大螢幕，引起粉絲陣陣驚呼「李洙赫也來了」、「就知道他會來」、「果然是好朋友」。

▲▼李洙赫趁G-DRAGON開演前拍大螢幕在大巨蛋現蹤跡。（圖／翻攝自李洙赫 IG）



G-DRAGON《Übermensch》台北站安可1日晚間在臺北大巨蛋開唱，演唱會於晚上6點25分左右開演，好友李洙赫也被發現來到現場，他趁著G-DRAGON還沒上台前，拍下舞台上大型的LED大螢幕，主動曝光自己的蹤跡，令粉絲嗨翻忙著尋找「李洙赫坐哪裡」。

《Übermensch》演唱會以G-DRAGON本次專輯新歌〈POWER〉揭開序幕，他戴上皇冠挾帶王者風範開場，接著唱到第二首歌〈HOME SWEET HOME〉，隊友太陽、大聲的聲音傳來，全場氣氛嗨爆，他也用英文大喊：「Make some noise！」熱烈氣氛引爆全場。

▲G-DRAGON連續兩天在大巨蛋開唱。（圖／翻攝自G-DRAGON IG）



值得一提的是，G-DRAGON這趟巡演通常會下台與歌迷互動，他這次來到可以容納4萬人的大巨蛋，也不忘率先呼籲：「我可能會在場內穿梭，但請注意不要出事。」盼望大家以安全為優先，切勿在他下台時受傷，相當貼心。