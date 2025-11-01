〈在加納共和國離婚〉大穎宣佈來台開唱！　吃台灣1食物超驚豔

記者蔡琛儀／台北報導

以〈在加納共和國離婚〉、〈節約用愛〉爆紅的馬來西亞創作歌手DIOR大穎，推出新歌〈大人的快樂〉，大穎坦言「一聽Demo就被打中」，並特地來台錄音。她也宣布正規劃明年台北個唱，讓粉絲暴動：「終於等到了！」

▲DIOR大穎推出新歌〈大人的快樂〉。（圖／索尼提供）

大穎過去以溫柔細膩的歌聲唱進人心，串流總點擊突破8億次，橫掃YouTube、Spotify、KKBOX、抖音等平台，Instagram Reels單支影片更屢破百萬觀看。她笑說這次能唱到〈大人的快樂〉是幸運：「張簡君偉老師把壓箱底的作品給我，這首歌真的完全不用改，一聽就好真誠。」展現她對音樂最真摯的熱愛。

錄音期間，大穎的好友郭家瑋特地探班，兩人還相約KTV「實地考察」，因為兩人彼此的歌曲〈節約用愛〉與〈過了幾天〉同時登上KTV冠亞軍榜，還現場互唱對方的歌，郭家瑋更帶她嚐台式滷味，大穎驚呼：「超好吃！」首次嚐到正宗滷味就愛上。

▲大穎搶先勘場台北演唱會場地。（圖／索尼提供）

結束錄音後，大穎前往台北場館場勘，預告明年將舉辦她人生首場台灣演唱會，她興奮直呼：「希望能和台灣粉絲一起唱我的歌！」更造訪饒河夜市、西門町品嚐麻辣鴨血與滷肉飯，笑說「這趟來台，錄音、場勘、美食都收穫滿滿！」12月她也將先回馬來西亞舉辦5200人規模的演唱會。