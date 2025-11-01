范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！　粿粿淚：想過不開心也要留住婚姻

記者田暐瑋／綜合報導

女星粿粿近日因范姜彥豐指控婚內出軌王子（邱勝翊），遭到輿論抨擊，她1日說明婚變原因及協商過程，坦言兩人因許多小事不斷累積，舉例像是范姜的育兒冷漠，以及對她毫不在意，更透露結婚以來，范姜多次提出離婚，讓她對婚姻存續與否相當無奈。

粿粿表示在結婚3年中，兩人對金錢觀和育兒觀念存在顯著分歧，范姜曾多次提到離婚，但她一直希望能夠維持家庭的完整，努力到最後一刻，起初堅定表示：「我很常的跟你說，我絕對不會輕易的提離婚，為了我們的關係，我都會盡力去努力到最後一刻。」

▲粿粿、范姜彥豐感情畫下句點。（圖／資料照／記者謝盛帆攝）

隨著爭吵的頻繁發生，夫妻倆漸漸沒有互動，粿粿表示：「我其實心裡真的難過很久，然後後來也越來越少跟你分享各種生活或工作上的成就或是喜悅，怕你會不開心不舒服。」以及對范姜育兒方式的失望，粿粿終於在今年母親節主動提出離婚，卻遭到范姜的拒絕，對方甚至威脅：「我不簽字，妳也離不了。」

面對范姜彥豐的拒絕，粿粿坦言中間試過婚姻諮詢，也想過要不要乾脆不離了，「我真的不知道我應該要怎麼辦，還是我應該繼續就是為了家庭，是不是不開心也沒關係，要留在這個婚姻呢？」在多重壓力之下，她自責和王子發生婚外情，也多次向范姜彥豐道歉，但強調和王子的感情並非決定離婚的主因。

▲范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自IG）

