Energy休團不能來了！天團avantgardey找「兒童界2位巨星」助陣嗨翻

記者吳睿慈／台北報導

日本舞蹈天團avantgardey一連四天在Zepp New Taipei舉辦專場，31日迎來最後一晚，本場嘉賓原先公布為Energy，但無奈Energy日前捲入閃兵爭議，目前處於休團狀態，於是主辦找來「YOYO家族」的香蕉哥哥與草莓姐姐救火，兩位帶來童趣滿點的演出，avantgardey則是以誠意十足的多元橋段與經典致敬舞台，呈現充滿笑聲與感動的華麗收官之夜。

▲avantgardey在台的演出迎來最後一日。（圖／B`in Live Entertainment提供）



《avantgardey Asia Tour 2025》迎來最終夜，avantgardey也再次展現她們獨有的舞蹈敘事魅力，進入高潮的麥可傑克森（Michael Jackson）致敬橋段，全員身穿黑白西裝、戴上禮帽，完美重現〈Smooth Criminal〉的經典造型；這段表演融入的「美食橋段」，端出經典「蝦仁小籠包」，誇張品嚐的表情與肢體令台下笑聲不斷。而團員們展現月球漫步、機械步以及45度前傾等經典舞步，動作俐落、節奏強烈，全場瞬間陷入瘋狂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲香蕉哥哥、草莓姐姐驚喜現身。（圖／B`in Live Entertainment提供）



雖然原定的嘉賓Energy進入休團期，但仍請來了「YOYO家族」的香蕉哥哥與草莓姐姐，聯手帶來〈卡加布列島〉與全新歌曲〈釣魚記2.0〉，兩人以滿滿活力與親切互動征服全場，舞台上不斷與觀眾打招呼、並帶動跳，現場大小朋友齊聲應和，氣氛歡樂，將整場演出推向最高潮。草莓姐姐也笑說：「謝謝現場的大寶寶，回到小時候的感覺真好。」

接著，avantgardey回到台上帶來充滿童趣與回憶的《櫻桃小丸子》主題篇，動畫角色「櫻桃小丸子」與「野口」驚喜登台，avantgardey也邀請「YOYO家族」的香蕉哥哥與草莓姐姐共舞，一起演出耳熟能詳的主題曲，avantgardey也趁勢宣布好消息，將與《櫻桃小丸子》合作推出新曲。

▲avantgardey致敬麥可傑克森。（圖／B`in Live Entertainment提供）



演出最後，avantgardey全員向觀眾深深鞠躬致謝，感性表示：「能連續四天在台北演出，對我們來說是非常特別又難忘的經驗！」並感謝觀眾一路以來的熱情與應援。隨著舞台燈光緩緩暗下，台北站完美落幕，畫下溫暖句點。