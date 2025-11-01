粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜嫌丟臉

記者田暐瑋／綜合報導

粿粿1日拍片還原婚變原因，聲淚俱下坦承和范姜彥豐結婚後發生諸多爭執，包括兩人名氣和經濟狀況懸殊等5條導火線，導致彼此常常吵架，到最後演變成可能旁人只是說了「粿粿家」而不是「范姜家」，都會踩到范姜地雷，她一度試著挽回仍失敗，最後才提出離婚。

粿粿表示，和范姜彥豐婚後各種理念不合，自己為了家庭完整，每次都包容讓步，兩人結婚後，范姜常說經濟負擔重，她因此一肩扛起家計，家用的6至8成都是自己負責，「包含生產的費用是我自己處理的，坐月子、生活中的一切費用，我都盡我所能的想辦法，可以幫你省錢就省錢。你想要投資的時候我也借錢給你，投資的本我出，你拿走利潤。常常也把我自己工作或是我的賺錢的機會，看是不是可以變成我們一起的工作，增加你的收入，這樣子我們的關係好像會更平衡、更開心。」

不只是錢，即便是家務上，粿粿也願意多付出，直到連她想事先儲蓄的育兒備用金，范姜也提出要抽成，只因為「我是爸爸」，之後粿粿入圍金鐘獎，開心邀請老公參加，「你說很無聊，坐在台下好像會顯得自己很丟臉、沒有面子。你說那你求我啊，求我，你就去。我求你了，你也真的去了，但是你晚到，然後也提早離開，那天連祝福都沒有。」

夫妻倆關係急速惡化，加上范姜彥豐婚後多次提出離婚，粿粿痛心說：「我的名字是不是在你的名字前面，都可以變成你不滿意的原因，然後我們就吵架到早上。」直到今年母親節她終於爆發，婚後3年第一次提出離婚，「這個人是我要一起走一輩子的人嗎？我很常的跟你說，我絕對不會輕易的提離婚，因為我們有小孩，所以為了小孩跟我們的關係，我都會盡力去努力到最後一刻。但今年第一次是我提的，因為我真的覺得我們的婚姻很難再繼續走下去。」

