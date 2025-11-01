粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」　房貸幾乎全她出

記者張筱涵／綜合報導

粿粿今（1日）發出17分鐘長片，一一回應范姜彥豐之前的指控，對於財產部分也一次說清楚，強調對方工作費用以及房產登記自己名下，雙方都是算得清清楚楚。

▲粿粿一一回應范姜彥豐的指控。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）



對於被指控引導范姜彥豐簽婚後放棄財產，以及過去工作收入都在由女方控制的工作室帳戶裡。對此，粿粿嚴正否認：「結婚前結婚後我們都有談過這個東西，但你一直都不願意，我也沒有強迫過你，跟這次的事件也沒有任何的關係，而是後來你主動自己提出說你可以簽，但是要換我3年不能跟你離婚，但其實我們婚禮走到後來這樣，我都已經提了離婚，我根本也不在意這個協議要不要簽了，因此我們走不下去，財產該怎麼分配就怎麼分配。」

同時，粿粿也強調「工作室的帳是完全透明清楚的，你跟我都可以很清楚調閱所有紀錄還有發票等等，加上我們一直以來的對帳習慣，我們都是算得很清楚，你在生活中的支出你也都會記錄」，並亮出紀錄截圖舉例小到37、85、150元都會記帳，彼此間的支出費用都記得很清楚，所以是絕對不會動到范姜彥豐任何款項。

房子的部分，粿粿說是婚後買的，范姜彥豐認為婚後買登記誰名下都沒關係：「頭期款我付了8成，平常6成以上的房貸也都是我付的，所以你說房子就登記在我的名下，這是我們討論出來的結果。」

另外，粿粿提到范姜彥豐常說生活經濟壓力大，所以大部分費用都是由她所負擔：「你想要投資的時候我也借錢給你，投資的本我出，你拿走利潤，常常也把我工作機會看能不能變成我們的機會，增加你的收入，這樣我們的關係好像會更平衡更開心。」家務事部分也都會完全承擔，多付出、多賺錢都可以：「只要我們這個家能變得更好。」但兩人在金錢觀和對家裡事的觀念很不一樣。