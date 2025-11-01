快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事！　范姜彥豐要求1600萬離婚

記者張筱涵／綜合報導

粿粿日前遭丈夫范姜彥豐爆料婚內出軌王子，今（1日）首次透過17分鐘長片回應，其中提到7月7日時：「你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚，這樣未來有任何的新聞，你才願意幫我說話，我當下真的愣住了。」

▲粿粿上傳17分鐘長片回應婚變。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）



在7月17日時，粿粿和范姜彥豐雙方家人共同談判，當天粿粿也有找律師陪同：「當天你帶了一位謝先生，一開始我以為他是律師，後來才知道他是徵信社的老闆，那天謝先生也代替你們再次提出1600萬的條件，當天代替你們整個家庭發言。」她認為在金錢之前，應該先談好家庭狀況，後來收到男方提出的「打折方案」，原先的1600萬可以改拿1200萬，剩下400萬當維持家庭的費用：「然後之後你不會再負擔任何家人的費用，其實到這裡的時候我不知道怎麼說覺得，婚姻走到這裡一直以來談離的過程中就是怎麼圍繞的都是錢。」

另外，針對被指控要求范姜彥豐放棄婚後財產分配，粿粿嚴正否認：「結婚前結婚後我們都有談過這個東西，但你一直都不願意，我也沒有強迫過你，跟這次的事件也沒有任何的關係，而是後來你主動自己提出說你可以簽，但是要換我3年不能跟你離婚，但其實我們婚禮走到後來這樣，我都已經提了離婚，我根本也不在意這個協議要不要簽了，因此我們走不下去，財產該怎麼分配就怎麼分配。」

