范姜彥豐「不滿名字被排在粿粿後」！　母親節大吵成最後一根稻草

粿粿被范姜彥豐指控出軌王子後，外界皆認為是她先對婚姻不忠，才會導致兩人走向離婚，而她在今（1日）上傳的影片中，哽咽說道雙方都很明白婚姻走不過3年的原因：「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」

粿粿在影片中哽咽說道：「你跟我都很清楚，甚至我們雙方的家人都非常明白這三年來我們婚姻裡真正走不下去的到底是什麼原因，從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者，這三年來你提過幾次離婚，我不知道你有沒有印象，我沒有答應，而且我很常跟你說，我絕對不會輕易的提離婚」，一直到今年真的深感婚姻非常難走下去，她才第一次提出離婚。

接著，粿粿提到兩人在照護家庭的方式和觀念有很大的不同，甚至會覺得「這個人是我要一起走一輩子的人嗎」，她認為在有能力的時候，希望能將收入分成三等份，但范姜彥豐認為經濟壓力大便想拿走2份，就算其中有對方沒參與的工作收入也如此：「我們生活中的快樂也越來越少，去年的金鐘獎我不知道你還記得嗎？那是我第一次入圍，我很開心想邀請你去，跟你分享，然後你說很無聊，坐在台下好像顯得自己很丟臉沒面子，你說『那妳求我阿，妳求我我就去』，我求你了，你也真的去了，但是你晚到然後也提早離開，那天連祝福都沒有，我其實心裡難過了很久。」

粿粿在這之後也變得鮮少分享生活和工作上的喜悅與成就，怕范姜彥豐感到不開心和不舒服：「不知道為什麼我們很常因為各種瑣碎小事要從晚上爭執到白天，那些小事情甚至小到只是人家說『要不要去粿粿家』，那你會跟我說為什麼他們不是說范姜家，我的名字是不是在你的名字前面都可以變成你不滿意的原因，然後我們就吵架到早上。」

今年母親節，粿粿和范姜彥豐大吵一架：「我真的覺得好累了，長期以來累積的這些情緒，然後好多問題為什麼總是解決不了，這樣的生活真的很受不了，就覺得沒辦法繼續下去，我要顧工作、顧你的情緒還要顧家裡，就真的越來越身心俱疲。」因此才會決定提出要分開，只是她沒想到已提過多次離婚的范姜彥豐不願意。

粿粿和范姜彥豐在這段期間也有去諮商溝通，雙方家人也都有參與：「不斷去溝通我們婚姻到底出了什麼問題，為什麼真的走不下去，但你就是不肯同意，再到後來甚至你對著我跟我家人溝通的時候，在我家人面前說今天你不簽字，我也離不了，我真的不知道我應該要怎麼辦。」