ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

GD搭私人飛機深夜來台！
全台2地週末「下探17度」
安心亞走心淚崩
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 王子 謝侑芯 坣娜 簡廷芮 安心亞 沈娜娜 吳映潔

范姜彥豐「不滿名字被排在粿粿後」！　母親節大吵成最後一根稻草

記者張筱涵／綜合報導

粿粿被范姜彥豐指控出軌王子後，外界皆認為是她先對婚姻不忠，才會導致兩人走向離婚，而她在今（1日）上傳的影片中，哽咽說道雙方都很明白婚姻走不過3年的原因：「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」

外送稿用　▲▼ 粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

▲粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

[廣告]請繼續往下閱讀...

粿粿在影片中哽咽說道：「你跟我都很清楚，甚至我們雙方的家人都非常明白這三年來我們婚姻裡真正走不下去的到底是什麼原因，從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者，這三年來你提過幾次離婚，我不知道你有沒有印象，我沒有答應，而且我很常跟你說，我絕對不會輕易的提離婚」，一直到今年真的深感婚姻非常難走下去，她才第一次提出離婚。

接著，粿粿提到兩人在照護家庭的方式和觀念有很大的不同，甚至會覺得「這個人是我要一起走一輩子的人嗎」，她認為在有能力的時候，希望能將收入分成三等份，但范姜彥豐認為經濟壓力大便想拿走2份，就算其中有對方沒參與的工作收入也如此：「我們生活中的快樂也越來越少，去年的金鐘獎我不知道你還記得嗎？那是我第一次入圍，我很開心想邀請你去，跟你分享，然後你說很無聊，坐在台下好像顯得自己很丟臉沒面子，你說『那妳求我阿，妳求我我就去』，我求你了，你也真的去了，但是你晚到然後也提早離開，那天連祝福都沒有，我其實心裡難過了很久。」

粿粿在這之後也變得鮮少分享生活和工作上的喜悅與成就，怕范姜彥豐感到不開心和不舒服：「不知道為什麼我們很常因為各種瑣碎小事要從晚上爭執到白天，那些小事情甚至小到只是人家說『要不要去粿粿家』，那你會跟我說為什麼他們不是說范姜家，我的名字是不是在你的名字前面都可以變成你不滿意的原因，然後我們就吵架到早上。」

今年母親節，粿粿和范姜彥豐大吵一架：「我真的覺得好累了，長期以來累積的這些情緒，然後好多問題為什麼總是解決不了，這樣的生活真的很受不了，就覺得沒辦法繼續下去，我要顧工作、顧你的情緒還要顧家裡，就真的越來越身心俱疲。」因此才會決定提出要分開，只是她沒想到已提過多次離婚的范姜彥豐不願意。

粿粿和范姜彥豐在這段期間也有去諮商溝通，雙方家人也都有參與：「不斷去溝通我們婚姻到底出了什麼問題，為什麼真的走不下去，但你就是不肯同意，再到後來甚至你對著我跟我家人溝通的時候，在我家人面前說今天你不簽字，我也離不了，我真的不知道我應該要怎麼辦。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

粿粿范姜彥豐

推薦閱讀

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事！　范姜彥豐要求1600萬離婚

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事！　范姜彥豐要求1600萬離婚

4小時前

粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜嫌丟臉

粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜嫌丟臉

2小時前

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」　房貸幾乎全她出

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」　房貸幾乎全她出

3小時前

粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯：讓你受到很大傷害

粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯：讓你受到很大傷害

3小時前

粿粿哭認：和王子有踰矩為！　遭范姜彥豐「雙面人折磨」崩潰

粿粿哭認：和王子有踰矩為！　遭范姜彥豐「雙面人折磨」崩潰

3小時前

范姜彥豐「不滿名字被排在粿粿後」！　母親節大吵成最後一根稻草

范姜彥豐「不滿名字被排在粿粿後」！　母親節大吵成最後一根稻草

3小時前

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

19小時前

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

10/31 10:14

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

10/31 14:14

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」鏡頭拍到

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」鏡頭拍到

16小時前

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲：在床邊抱著她離世

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲：在床邊抱著她離世

10/31 11:07

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全對上

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全對上

10/31 10:45

熱門影音

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口

「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口
梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！
NCT道英逛士林夜市　被烤魷魚價格嚇到

NCT道英逛士林夜市　被烤魷魚價格嚇到
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我

梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我
香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相

香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

舒淇首執導電影《女孩》：從受傷的童年到溫柔的凝視

舒淇首執導電影《女孩》：從受傷的童年到溫柔的凝視

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

BTS楨國又遭私生「闖入住家」稱：是朋友　他傻眼報警...放話「想被抓走就再來！」

BTS楨國又遭私生「闖入住家」稱：是朋友　他傻眼報警...放話「想被抓走就再來！」

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

看更多

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前59

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」：真的累了

22分鐘前30

〈在加納共和國離婚〉大穎宣佈來台開唱！　吃台灣1食物超驚豔

46分鐘前828

范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！　粿粿淚：想過不開心也要留住婚姻

48分鐘前0

蘇打綠登春浪開唱　青峰看台下一狀況...當場笑到唱不下去

1小時前146

獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世！　友人離開5分鐘⋯被急call回院陪最後一程

1小時前61

Energy休團不能來了！天團avantgardey找「兒童界2位巨星」助陣嗨翻

1小時前0

年底樂壇雙饗宴！「Mr. Big」Eric Martin來台　傳奇貝斯手「父子合體」接力

1小時前0

《舊金山美容院》差別待遇太真實！　楊晴救火遭父嗆「落井下石」觀眾氣炸

1小時前20

陳奕迅21歲愛女陳康堤分手了！　宣布「斷開混血天菜男友」

2小時前0

《流星》CP東京合體！初孟軒「隔人狂盯」鍾岳軒　余杰恩告白各務孝太

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事
    4小時前114163
  2. 粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」
    2小時前62107
  3. 粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」
    3小時前2257
  4. 粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」
    3小時前3257
  5. 粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰
    3小時前5085
  6. 粿粿澄清「離婚主因非外力介入」
    3小時前5256
  7. 范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」
    19小時前5244
  8. 護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世
    10/31 10:144260
  9. 快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀
    10/31 14:145484
  10. 天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」
    16小時前227
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合