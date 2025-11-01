粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯：讓你受到很大傷害

記者劉宜庭／綜合報導

粿粿今（1日）早上傳道歉影片，針對與范姜的離婚風波發布影片說明，坦承自己在婚姻後期犯了錯，並公開向范姜道歉。她透露，在兩人關係混亂期間，拿到了她的iPad並看到了私人內容，她也在慌亂中「發了不該發的誓」，並描述與范姜彥豐協商離婚的過程與時間點，「對不起，我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為，這樣不對的行為，也真的讓整件事變得根本不是原本的樣子。」

▲粿粿。（圖／翻攝自IG／meigo.c ）



粿粿在影片中情緒激動，首先提到在協商期間，范姜彥豐「見面時表現的態度」與「訊息上」判若兩人。她描述：「見面的時候，有時候比較冷漠、有情緒或是很強硬，或是責備我沒有做好的地方，但是訊息上卻又一直在挽回我。」她直言，這種巨大的反差讓她非常困惑，「真的跟相處起來很不一樣。」

粿粿接著解釋自己當時的處境，表示生活中面臨很多挑戰，包括自己心境上的改變、家裡的生活，但她坦言：「我也真的低估了自己在這個過程中脆弱的程度。」正是在這種情緒狀態下，粿粿承認自己犯了錯，「然後在這個情緒下，就是忽略了法律的部分，然後犯了錯。」她哽咽道歉：「對不起，我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為。」她認為「這樣不對的行為，也真的讓整件事變得根本完全不是原來的樣子。」

▲粿粿認了與王子有逾矩的行為。（圖／翻攝自王子臉書）



粿粿向范姜彥豐道歉：「針對這部分，我除了私下跟你道歉過之外，我還是想要在這裡公開地向你道歉，這個犯了錯讓你受到很大的傷害，是我沒有勇氣早點處理好的我們的關係，但就像我每次在跟你調解離婚的過程中一樣，我自始至終都覺得這點是我沒有做好。」

粿粿提到，當范姜彥豐要她跟著他一起念發誓的內容，「在很慌亂的情況下，我發了不應該發的誓，對不起。後來也知道你可能是拿到了我的iPad看到私人的內容，我很徬徨，也不知道該怎麼辦，因為那真的不是離婚的主因。」