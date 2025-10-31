認錯7年！范姜彥豐1廣告影片被挖出　網驚：原來不是吳慷仁

記者羅堉菡／綜合報導



男星范姜彥豐本月29日指控妻子粿粿婚內出軌，震撼消息引發熱烈討論。隨著事件延燒，網友也紛紛好奇范姜彥豐的背景，意外挖出他過去替飲品拍攝的經典廣告，再度掀起一波懷舊熱潮。

▲范姜彥豐1經典廣告被翻出。（圖／翻攝自Facebook／范姜彥豐）

這支廣告於2018年播出，范姜彥豐手持木瓜牛乳，一口喝下後誇張拉長音大喊「好～喝～！」誇張的分鏡搭配他豐富多變的表情，當年讓不少觀眾留下深刻印象，也成為許多人腦中揮之不去的洗腦片段。

▲不少人以為廣告主角是吳慷仁。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）



▲范姜彥豐過往拍攝的經典廣告，再掀熱議。（圖／翻攝自Facebook／凱渥 CatWalk）

有趣的是，許多網友當時一直以為廣告主角是吳慷仁，直到近日有網友在社群平台Threads上放上該影片片段，大家才驚覺「誤會7年」，紛紛留言笑喊「一直以為是吳慷仁！」、「這廣告快10年了，現在才知道他是范姜彥豐」、「這聲『好喝』真的太經典，現在聽還想笑。」大批網友跟風認錯，笑稱「多年的謎底終於解開了」。