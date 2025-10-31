粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌…網cue本尊：房子收回來

記者陳芊秀／綜合報導

男星范姜彥豐透過影片控訴妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，並表示看到明確的出軌證據，為此王子發文道歉，目前演藝活動全面停止。如今又爆出粿粿還沒離婚就已經住進王子家中，而王子現在住處是登記昆凌名下的房產，有網友早已前去留言「房子可以收回來了」。

▲粿粿被爆還沒離婚就住進王子家！而王子家屋主曾傳出是昆凌。（圖／翻攝自臉書、IG）

據《鏡週刊》報導，知情人士透露，范姜彥豐會決定協商離婚，就是有徵信社拍到粿粿在還沒辦完離婚手續，就已經住進王子家中！讓范姜彥豐心碎，決定離婚。而范姜彥豐29日影片曾表示：「看見了太太與王子明確的出軌證據。」他形容那是人生第一次體會到撕心裂肺的痛，全身不由自主顫抖，「全世界好像都要崩塌了，過去所有美好那一刻都變成笑話」，找妻子粿粿攤牌，希望妻子誠心認錯，結果對方從頭否認到底，因為對方不知道他已經看過了證據，他語氣沉痛說道：「那一刻我徹底看清這個人，交往6年結婚生子的對象，可以當著我的面對天發誓，連眼睛都不眨一下。」

《鏡週刊》年初曾報導，昆凌砸下5000萬在內湖買豪宅打算讓媽媽入住，但是媽媽沒有北上，因此改以「租屋」名義給王子與毛弟入住，但爆料者聲稱，兄弟倆其實是免費租借，4年內省下864萬元房租。而她是《我愛黑澀會》出身，結識了當時《模范棒棒堂》出道的王子，雙方交情長達10幾年，當免費租住豪宅一事報導曝光，王子所屬喜鵲娛樂曾回應「不過問藝人私事，謝謝。」

粿粿被傳還沒離婚就住王子家，而網友隨即聯想到住處屋主是昆凌，有網友直接去昆凌IG置頂貼文留言「房子可以收回來了」、「小心小王」。PTT鄉民議論「還會繼續出借豪宅給王子住嗎？」，更有人分析「周董不喜歡被娛樂八卦扯到，估計要滾蛋」、「周媽應該很反感這種吧」，風波持續延燒。

▲網友留言給昆凌：「房子可以收回來了。」（圖／翻攝自IG）