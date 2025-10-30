范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

記者田暐瑋／綜合報導

范姜彥豐指控粿粿婚內劈腿王子，透露手中掌握有相關證據，粿粿隨即回應，雙方已進行長時間的溝通，但因范姜彥豐提出的離婚金額超出負擔，導致協商破裂。如今有消息指出，范姜彥豐要求1200萬元的封口費，但粿粿付不出來，王子也不願出手，才讓此事曝了光。

▲粿粿、范姜彥豐感情畫下句點。（圖／資料照／記者謝盛帆攝）

范姜彥豐驚爆粿粿和王子出軌，連徵信社都出面證實此事，並稱這一波絕對可以支持范姜彥豐，據《NOWNEWS》報導，范姜彥豐要粿粿支付1200萬元的封口費，且不含贍養費，粿粿只付得出500萬元，王子的切割道歉聲明也被認為是不願幫忙付錢，雙方協商因而陷入僵局，粿粿的經紀人王貞妮受訪時表示，對事件的細節不清楚，無法進一步回應。

針對離婚事宜，粿粿強調雙方在協商過程中已進行長時間的溝通，但因范姜彥豐提出的離婚金額超出她的負擔，在聲明中表示，將會整理完整事實以回應外界的關注。王子也在第一時間發表聲明，表示自己並非破壞家庭的元兇，並對造成的困擾表示歉意，強調只是出於關心而超越了朋友的界限。

▲粿粿王子婚內出軌。（圖／翻攝自IG）



