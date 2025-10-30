ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Super Junior加碼辦線下簽名會！
出軌的人到底在想什麼？
王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 王子 晏柔中 蔡瑞雪 坣娜 坤達 柯佳嬿

粿粿偷吃王子！離婚5年美女主播「婚內出軌真的人品不佳」揭下場

記者陳芊秀／綜合報導

男星范姜彥豐昨日（29）透過影片公開指控妻子粿粿婚內出軌，對象是「王子」邱勝翊，且見到兩人明確出軌證據。隨後王子發文道歉，坦承與粿粿「超過了朋友間應有的界線」，但他強調自己絕非蓄意破壞他人家庭，而是在得知女方已在協議離婚的過程中，「從一個單純傾聽者漸漸過度關心」。對此，已經離婚5年的美女主播高毓璘直言：「婚內出軌真的人品不佳。」

▲▼粿粿偷吃王子！離婚女主播高毓璘發文批評。（圖／翻攝自IG）

▲范姜彥豐沉痛控訴，妻子粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自IG）

面對這起婚外情風波，高毓璘在社群平台發文：「不管男或女， 婚離完，再大大方方的談戀愛好嗎？」最後批評：「婚內出軌真的人品不佳」，一番話也道盡了多數網友對此事件的觀感，她也在回應網友時提及，「敢出軌就要敢負責囉，工作毀約也要付違約金的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼粿粿偷吃王子！離婚女主播高毓璘發文批評。（圖／翻攝自IG）

▲主播高毓璘發文批評。（圖／翻攝自IG）

外界猛烈抨擊出軌，高毓璘隨後再度發文，表示自己是有感而發。她舉例，自己有朋友誠實面對自己是個「渣男」、無法定下來，因此選擇遊戲人間、絕不結婚，她認為「這也是負責的一種」。她強調，走入婚姻就和簽約事業一樣，有其責任在，「自律真的是最最最基本的」，最後更幽默以自身例子總結：「想談戀愛，離婚之後開開心心大大方方愛談幾個談幾個啊！看看高主播（喂）。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

粿粿范姜彥豐范姜王子邱勝翊

推薦閱讀

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

6小時前

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

4小時前

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

3小時前

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

4小時前

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

23小時前

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

6小時前

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

23小時前

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

17小時前

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！只和王子穿情侶裝…網傻眼：超明顯

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！只和王子穿情侶裝…網傻眼：超明顯

2小時前

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

15小時前

《全明星》紅隊接連爆出軌！　網點名2組人開酸：根本台版換乘戀愛

《全明星》紅隊接連爆出軌！　網點名2組人開酸：根本台版換乘戀愛

23小時前

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

17小時前

熱門影音

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
邵雨薇限時動態

邵雨薇限時動態
遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實
梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我

梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

看更多

【這團太會演】萬聖節最強雲霄飛車扮裝現身！全員抖動＋俯衝神還原

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前20

王子偷吃粿粿！薔薔認0互動「我超邊緣」　看人妻出軌突現場爆走

26分鐘前730

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

30分鐘前10

天王Rain宣佈攻蛋開唱！　「睽違20年重返台北」搶票時間曝光

34分鐘前34

王子1月就說了！「最欣賞粿粿」節目全放送 她真實反應全被截圖

43分鐘前0

《靠岸》林宇中消失多年現身！　曝1嚴重隱疾：身體失衡

47分鐘前0

SJ大巨蛋開演前夕有驚喜！「這個地點」砸7位數打造　粉絲免費入場

52分鐘前1913

蔡阿嘎曬5合照不寒而慄！網驚認范姜彥豐粿粿…「同框對象」都出事

55分鐘前513

王子鬧粿粿「沒事都在做人」！露骨對話超離譜　網看吐：根本不演了

1小時前315

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

1小時前20

王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

讀者迴響

熱門新聞

  1. 晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲
    6小時前149
  2. 王子、粿粿出手了！
    4小時前3043
  3. 徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」
    3小時前3623
  4. 王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密
    4小時前1419
  5. 粿粿3年前答應求婚照被挖！
    23小時前2010
  6. 王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中
    6小時前2416
  7. 坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他
    23小時前1819
  8. 獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　
    17小時前2656
  9. 粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！
    2小時前813
  10. 蔡瑞雪聲援范姜彥豐
    15小時前1413
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合