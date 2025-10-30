粿粿偷吃王子！離婚5年美女主播「婚內出軌真的人品不佳」揭下場

記者陳芊秀／綜合報導

男星范姜彥豐昨日（29）透過影片公開指控妻子粿粿婚內出軌，對象是「王子」邱勝翊，且見到兩人明確出軌證據。隨後王子發文道歉，坦承與粿粿「超過了朋友間應有的界線」，但他強調自己絕非蓄意破壞他人家庭，而是在得知女方已在協議離婚的過程中，「從一個單純傾聽者漸漸過度關心」。對此，已經離婚5年的美女主播高毓璘直言：「婚內出軌真的人品不佳。」

▲范姜彥豐沉痛控訴，妻子粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自IG）

面對這起婚外情風波，高毓璘在社群平台發文：「不管男或女， 婚離完，再大大方方的談戀愛好嗎？」最後批評：「婚內出軌真的人品不佳」，一番話也道盡了多數網友對此事件的觀感，她也在回應網友時提及，「敢出軌就要敢負責囉，工作毀約也要付違約金的」。

▲主播高毓璘發文批評。（圖／翻攝自IG）

外界猛烈抨擊出軌，高毓璘隨後再度發文，表示自己是有感而發。她舉例，自己有朋友誠實面對自己是個「渣男」、無法定下來，因此選擇遊戲人間、絕不結婚，她認為「這也是負責的一種」。她強調，走入婚姻就和簽約事業一樣，有其責任在，「自律真的是最最最基本的」，最後更幽默以自身例子總結：「想談戀愛，離婚之後開開心心大大方方愛談幾個談幾個啊！看看高主播（喂）。」