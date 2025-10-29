獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

記者孟育民／台北報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，范姜彥豐出面拍片控訴，王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」王子也發文承認，和粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。有讀者向《ETtoday星光雲》爆料，目擊王子在今年2月和多次傳緋聞的席惟倫、弟弟宇辰以及另一名女子在日本旅遊，就像成雙入對的小情侶，關係令人霧裡看花。

▲王子、席維倫2月時都分享在日本旅遊照片。（圖／翻攝自IG）

王子和席惟倫在2023年傳出戀情，更不時被拍到接送情，不過卻始終沒承認，王子受訪多次堅稱「只是好朋友」。有讀者透露，在今年2月21、22日都在日本新潟縣苗場王子大飯店遇到王子、宇辰、席惟倫和另一名女生，一行人在餐廳用餐，四人關係令人霧裡看花。對此記者求證席惟倫經紀人，對方低調表示：「藝人私生活，公司不過問。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王子如今又捲入粿粿婚姻。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c、prince_pstar）

此外，范姜彥豐今透過影片公開指控妻子粿粿出軌，對象竟是王子。他沉痛提到，妻子自從3月底去了一趟美國回來後，雙方婚姻感情突然轉冷，直到後來才發現兩人出軌證據。

范姜彥豐控訴粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用，「當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」



