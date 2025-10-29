范姜彥豐才控妻出軌！舊東家凱渥辦萬聖趴 王子好友王心恬遭追問…表情尷尬
記者蕭采薇／台北報導
知名經紀公司「凱渥」29日舉辦萬聖節派對，然而曾是該公司藝人的范姜彥豐，同日上午發文爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊。凱渥名模王心恬也是王子好友，更是「滑雪團」成員之一，當日被問到相關新聞時，也露出尷尬表情。
▲王心恬出席凱渥萬聖節派對。（圖／記者林敬旻攝）
范姜彥豐曾是凱渥男模，王心恬則是同公司的大前輩。但私下王心恬也與王子交好，當日被問及粿粿爆出與王子婚外情一事，王心恬坦言夾在中間立場尷尬，「但既然都到法律程序了，也不能說什麼。」
此外，名模林又立曬出多張唯美婚紗照宣布結婚，同時週刊也爆料她已懷孕4個月。對此，王心恬表示，兩人2、3個月前有見面，但沒聊到這件事，她事前真的不知道對方結婚，也是看新聞才知道，「很開心也很祝福。」
▲王心恬出席凱渥萬聖節派對。（圖／記者林敬旻攝）
凱渥29日舉辦萬聖節派對「2025 F.O.F 摩登懼樂部」，旗下藝人包括品冠、王心恬、AcQUA源少年、張榕容⋯等人參與裝扮。
▲張榕容出席凱渥萬聖節派對。（圖／記者林敬旻攝）
▲雷嘉汭出席凱渥萬聖節派對。（圖／記者林敬旻攝）
▲品冠出席凱渥萬聖節派對。（圖／記者林敬旻攝）
