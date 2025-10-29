范姜彥豐看過「出軌證據」了！知情人士曝：是王子和粿粿之間照片

▲范姜彥豐（右）控訴妻子粿粿（左一）婚內出軌前棒棒堂成員王子（左二）。（圖／翻攝IG／meigo.c、zack_fanchiang）

圖文／CTWANT

前中信啦啦隊女神粿粿（江瑋琳），與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂。然而，2人婚姻僅維持3年就爆出婚變消息。范姜彥豐今（29）日發出長達9分鐘影片，控訴粿粿出軌前棒棒堂成員王子（邱勝翊），還表示自己已經看過兩人「明確出軌證據」，「當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然－－這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？」知情人士則指出，范姜彥豐所謂的證據，就是王子和粿粿之間的照片。

今日，范姜彥豐在社群平台上傳9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護。范姜彥豐自述，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然－－這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

范姜彥豐回憶，今年3月底至4月中，粿粿與王子一行人至美國遊玩2週，期間不但未曾主動聯繫他，面對他主動關心，也僅簡短回應，回國後甚至三天兩頭與同一群人出門，從起初凌晨3、4點返家，到第二天白天才返家，最後甚至「根本不回家」，態度轉變令他難以理解：「我不懂為何只是去一個美國，回來對我的行為還有態度，就有那麼大的轉變？」

范姜彥豐表示，他起初只是生疑，沒想到不久後就看見了2人「明確的出軌證據」。他自述：「回想起那一刻，那是我人生第一次體會到那種撕心裂肺的痛。我心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖著。就在那一刻，好像全世界都要崩塌了，然後過去所有的信任跟美好，在那一刻全部都變成了笑話，然後我也變成那個最可笑的人！」

范姜彥豐還表示，他曾在某天趁孩子不在與粿粿攤牌，希望聽她解釋，然而粿粿卻矢口否認到底，甚至對天發誓沒有任何對婚姻不忠的行為，讓已經看過證據的他心冷到底，「那一刻，我徹底地看清了這個人，交往6年、結婚生子的對象，居然可以當著我的面說謊發誓，連眼睛都不眨一下。」

范姜彥豐指出，攤牌後雙方歷經4個月婚姻協商無果，粿粿期間不僅仍與王子密切往來，甚至帶著女兒與對方見面，「毫無誠意與悔意」，他因此決定放棄協商、停止退讓，選在今日將家醜公諸於眾。

另一方面范姜彥豐也重話砲轟王子：「你居然還能夠心安理得，打扮得光鮮亮麗走紅毯，甚至上台領獎。這就是你以人品自居，身為公眾人物愛惜羽毛的方式嗎？真的好可笑，我居然還把這種人當作真心的朋友！」

事件曝光後，粿粿經紀公司表示「一直有透過律師在談離婚」。她本人則在IG發布限時動態，表示在離婚協議時她一直盡力以理性與誠意溝通，但對方提出的離婚金額超出了她的負擔能力，協商終於破裂。又稱范姜彥豐無預警的影片「說了許多與事實不符的內容」，表示自己不想以情緒對抗情緒，自己會把完整事實清楚整理給大家，「身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

（圖／翻攝IG／meigo.c）

王子則在今日下午發聲道歉，但強調：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」他自稱：「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」最後仍乖乖認錯：「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」不過在該則發文底下，他仍然受到許多網友的炮轟。

也有許多人關心，范姜彥豐在影片中所稱「明確的出軌證據」到底是什麼？對此，《民視新聞網》獨家報導指出，有知情人士透露，范姜彥豐看到的，是「王子和粿粿的照片」。

延伸閱讀

▸ 政府普發1萬元！他0元羨慕女友領2萬 一票男生共鳴

▸ 公婆承諾幫帶孫又跳票！ 人妻怨「當初還催生小孩」：每月給她1萬不過分吧

▸ 原始連結