ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

粿粿520曬照同框王子！配文「跟愛的人」
萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」
《全明星》紅隊接連爆出軌！網點名2組人
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范瑋琪 克里斯伊凡 家寧 王仁甫 蕭彤雯 唐振剛 黃鐙輝 蘿莉塔

范姜彥豐看過「出軌證據」了！知情人士曝：是王子和粿粿之間照片

范姜彥豐（右）今（29）日發出長達9分鐘影片，控訴妻子粿粿（左一）婚內出軌前棒棒堂成員王子（左二）。（圖／翻攝IG／meigo.c、zack_fanchiang）

▲范姜彥豐（右）控訴妻子粿粿（左一）婚內出軌前棒棒堂成員王子（左二）。（圖／翻攝IG／meigo.c、zack_fanchiang）

圖文／CTWANT

前中信啦啦隊女神粿粿（江瑋琳），與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂。然而，2人婚姻僅維持3年就爆出婚變消息。范姜彥豐今（29）日發出長達9分鐘影片，控訴粿粿出軌前棒棒堂成員王子（邱勝翊），還表示自己已經看過兩人「明確出軌證據」，「當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然－－這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？」知情人士則指出，范姜彥豐所謂的證據，就是王子和粿粿之間的照片。

今日，范姜彥豐在社群平台上傳9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護。范姜彥豐自述，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然－－這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

范姜彥豐回憶，今年3月底至4月中，粿粿與王子一行人至美國遊玩2週，期間不但未曾主動聯繫他，面對他主動關心，也僅簡短回應，回國後甚至三天兩頭與同一群人出門，從起初凌晨3、4點返家，到第二天白天才返家，最後甚至「根本不回家」，態度轉變令他難以理解：「我不懂為何只是去一個美國，回來對我的行為還有態度，就有那麼大的轉變？」

范姜彥豐表示，他起初只是生疑，沒想到不久後就看見了2人「明確的出軌證據」。他自述：「回想起那一刻，那是我人生第一次體會到那種撕心裂肺的痛。我心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖著。就在那一刻，好像全世界都要崩塌了，然後過去所有的信任跟美好，在那一刻全部都變成了笑話，然後我也變成那個最可笑的人！」

范姜彥豐還表示，他曾在某天趁孩子不在與粿粿攤牌，希望聽她解釋，然而粿粿卻矢口否認到底，甚至對天發誓沒有任何對婚姻不忠的行為，讓已經看過證據的他心冷到底，「那一刻，我徹底地看清了這個人，交往6年、結婚生子的對象，居然可以當著我的面說謊發誓，連眼睛都不眨一下。」

范姜彥豐指出，攤牌後雙方歷經4個月婚姻協商無果，粿粿期間不僅仍與王子密切往來，甚至帶著女兒與對方見面，「毫無誠意與悔意」，他因此決定放棄協商、停止退讓，選在今日將家醜公諸於眾。

另一方面范姜彥豐也重話砲轟王子：「你居然還能夠心安理得，打扮得光鮮亮麗走紅毯，甚至上台領獎。這就是你以人品自居，身為公眾人物愛惜羽毛的方式嗎？真的好可笑，我居然還把這種人當作真心的朋友！」

事件曝光後，粿粿經紀公司表示「一直有透過律師在談離婚」。她本人則在IG發布限時動態，表示在離婚協議時她一直盡力以理性與誠意溝通，但對方提出的離婚金額超出了她的負擔能力，協商終於破裂。又稱范姜彥豐無預警的影片「說了許多與事實不符的內容」，表示自己不想以情緒對抗情緒，自己會把完整事實清楚整理給大家，「身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

（圖／翻攝IG／meigo.c）
（圖／翻攝IG／meigo.c）

王子則在今日下午發聲道歉，但強調：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」他自稱：「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」最後仍乖乖認錯：「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」不過在該則發文底下，他仍然受到許多網友的炮轟。

也有許多人關心，范姜彥豐在影片中所稱「明確的出軌證據」到底是什麼？對此，《民視新聞網》獨家報導指出，有知情人士透露，范姜彥豐看到的，是「王子和粿粿的照片」。

延伸閱讀
政府普發1萬元！他0元羨慕女友領2萬　一票男生共鳴
公婆承諾幫帶孫又跳票！　人妻怨「當初還催生小孩」：每月給她1萬不過分吧
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿婚內劈腿王子」！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿婚內劈腿王子」！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

6小時前

快訊／王子道歉！承認和粿粿「超過朋友應有的界線」：讓許多人失望

快訊／王子道歉！承認和粿粿「超過朋友應有的界線」：讓許多人失望

3小時前

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

4小時前

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據！過去的美好變笑話

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據！過去的美好變笑話

5小時前

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！　身邊人知情卻幫隱瞞：毛骨悚然

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！　身邊人知情卻幫隱瞞：毛骨悚然

5小時前

快訊／粿粿回應婚變！揭「男方要求離婚金額」：超乎了我的負擔

快訊／粿粿回應婚變！揭「男方要求離婚金額」：超乎了我的負擔

4小時前

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

3小時前

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！　網傻：早開始了

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！　網傻：早開始了

5小時前

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！　成語蕎：之前就聽說女方有出軌

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！　成語蕎：之前就聽說女方有出軌

5小時前

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌：回來態度大轉變

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌：回來態度大轉變

5小時前

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

3小時前

粿粿坦承分居已很久　目前各自帶家人生活　工作也受影響原因曝

粿粿坦承分居已很久　目前各自帶家人生活　工作也受影響原因曝

4小時前

熱門影音

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　
南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉
楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

Nell迅速返台開唱！為粉絲「重新編編曲不插電版」　票價超俗

Nell迅速返台開唱！為粉絲「重新編編曲不插電版」　票價超俗

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

看更多

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！美國互動被翻出　IG喊話：永遠e起

11分鐘前0

時隔20年再遇黃秋生！田中千繪「中文雪恥」　霸氣開槓影帝：非常過癮

21分鐘前0

楊千霈問6歲女兒「媽能交男友嗎？」　女童超齡反問：妳還會再離婚嗎？

23分鐘前0

直擊／李洙赫開深V帥氣現身！　罕曝兒時夢想：圓夢了

27分鐘前512

王子認了跟粿粿超過朋友界線　粉絲湧入臉書痛批「你連愛不愛她都不敢說」

34分鐘前3222

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

1小時前20

《包青天》經典重現網暴動！一轉頭竟是胡瓜　31秒影片真相曝光　

1小時前625

粿粿「與事實不符」…王子認了！　律師劃重點：就是承認聊騷

1小時前1429

快訊／王子經紀公司道歉了！ 　認了「私人層面處理不周」：會承擔應有責任

1小時前0

163braces現身校園開講！　公開創作秘辛嗨喊：台下超投入

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！
    6小時前8272
  2. 快訊／王子道歉！
    3小時前102134
  3. 粿粿3年前答應求婚照被挖！
    4小時前1610
  4. 快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據
    5小時前3412
  5. 粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！
    5小時前3627
  6. 粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符
    4小時前4682
  7. 王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」
    3小時前2632
  8. 王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！
    5小時前2216
  9. 黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！
    5小時前146
  10. 粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌
    5小時前2826
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合