米倉田中馬拉松起跑倒數！　任賢齊率宇宙人、白安同樂

▲ 亞洲天王任賢齊領軍開跑。（圖／2025台灣米倉田中馬拉松提供）



記者翁子涵／台北報導

2025台灣米倉田中馬拉松將在11月8、9日盛大登場，亞洲天王任賢齊領軍，率宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安、小魏魏嘉瑩、PALLAS帕拉斯等眾星雲集，九孔則擔任主持人，即將二度攻蛋的宇宙人，為演唱會持續加強體能訓練，他們笑說跑步與演出都需要穩定節奏和充足體力，並提醒：「正確跑步姿勢與體力調配需專業指導，才能保護自己！」

▲▼ 宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安、小魏魏嘉瑩。（圖／2025台灣米倉田中馬拉松提供）



問及最需克服的挑戰，宇宙人直言：「踏出第一步最難！」但也鼓勵大家，一旦邁開步伐就能享受暢快淋漓，並推薦搭配他們的歌去跑步。鼓鼓呂思緯對馬拉松充滿興趣，去年曾參與「心田中音樂節」的他，稱讚彰化田中是充滿人情味的私房景點，並熱情邀請大家加入運動，向堅持練習者致敬：「能持續保持練習，就已經很厲害了！」

鼓鼓有感而發地說：「如果說跑步是自己跟自己的比賽，那馬拉松就是『當我變成我們』的重要賽事！」白安也再度回到田中馬拉松選手之夜舞台，感到格外開心。平時以瑜伽和皮拉提斯訓練的她，雖非專業跑者，卻非常佩服馬拉松選手：「馬拉松很需要耐性，很適合訓練自己！」

白安近期推出第五張個人唱作專輯《星期八》，以電子音樂帶來新面貌，這次更將用歌聲帶領大家前往「星期八世界」。小魏魏嘉瑩對運動一直充滿興趣，常向有跑步習慣的髮型師請教訣竅。她坦言喜歡邊跑步邊聽音樂的感覺：「如果很累，就能無限播放〈我要把眼淚當汽水〉，貫徹汽水精神！」

首次參戰「心田中音樂節」的PALLAS帕拉斯，曾受任賢齊邀請助陣。這次再度受邀至彰化田中演出，讓團員們格外興奮。他們認為馬拉松與做樂團很像：「都是一場耐力戰！長時間的練團、錄音，甚至演出前彩排與等待，都需要節奏感、體力與專注力去撐到底。」

