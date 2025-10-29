粿粿出軌王子！范姜彥豐握證據離婚談不攏…律師列2重點「等著看」

記者陳芊秀／綜合報導

男星范姜彥豐29日上傳控訴影片，痛批妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），粿粿發文「身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」。王子邱勝翊也公開道歉「超過朋友應有的界線」。律師李怡貞發文分享自身看法。

▲粿粿遭控出軌王子，與范姜彥豐協商離婚4個月沒有結果。（圖／翻攝自臉書）

李怡貞坦言不認識年輕一輩藝人，但坦言談到啦啦隊女神的先生就可能要關心一下。她分析要丈夫站出來承認自己被戴綠帽，其實並不容易，「還有可能被檢討是自己能力不足，精神狀態有問題」之類的，更提到「通常最不能忍受的是要被跟太太外遇的對象比較」。她認為被最信任的人背叛沒關係，一昧的善良忍讓，得不到應有的尊重，那麼就背叛回去，因此解讀拍影片公開說清楚，就是滿好的「背叛」方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而范姜彥豐影片中提及，見到太太與王子出軌的明確證據。對此，李怡貞分析，「我不認為沒有證據敢直球對決對兩位名人這樣指摘，只不過證據到底到哪裡？ 算不算法律上的出軌證據？就等著看吧」。她文末強調，被外遇不可恥，可恥的永遠是不要臉絕不承認的人。

▲李怡貞發文。（圖／翻攝自臉書）

【李怡貞全文】

年輕一輩我都不認識

但是說到啦啦隊女神的先生我可能就要關心一下

要戴綠帽的先生站出來承認自己被戴綠帽其實沒有想像中的容易，尤其還有可能被檢討是自己能力不足，精神狀態有問題之類的。

通常最不能忍受的是要被跟太太外遇的對象比較。

被最信任的人背叛沒關係，一昧的善良忍讓得不到應有的尊重，那麼就背叛回去。

拍影片公知講清楚就是蠻好的「背叛」方式。

邏輯上我不認為沒有證據敢直球對決對兩位名人這樣指摘，只不過證據到底到哪裡？ 算不算法律上的出軌證據？就等著看吧。

性別平權的時代，不管是男是女，被外遇不可恥，因為可恥的永遠是不要臉絕不承認的那兩位。

#李怡貞律師