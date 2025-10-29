粿粿坦承分居已很久　目前各自帶家人生活　工作也受影響原因曝

記者葉文正／台北報導

范姜彥豐與粿粿的婚姻鬧到不可開交，今天范姜與粿粿各自發出聲明，范姜更直指王子邱勝翊就是兩人離婚導火線，粿粿經紀人也提到：「其實他們離婚已經談很久了，分居更久，原因是過不下去了，目前是粿粿堅持要帶著家人，但男方要求的金額不能透露。」

▲王子粿粿(左)與范姜彥豐三角習題浮現。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c、zack_fanchiang）

經紀人王貞妮也表示，粿粿目前沒有固定的工作，多少受到離婚影響：「粿粿以前工作很穩定，婚變後工作變少，但因為積極希望家人在身邊，所以希望把離婚這件事情談好，目前家人現在都是各自照顧，粿粿也私下談到婚姻，當然也有哭過，但是現在都是在跟律師討論離婚官司。

▲粿粿經紀人王貞妮今天做出回應。（圖／記者葉文正攝）

至於粿粿跟王子到底交往的程度如何，王貞妮也代為回答：「影片諸多內容不是事實，等到釐清之後會跟大家說，男方突然發布影片，應該任何事情都無法做好準備吧。」但粿粿與范姜目前已經撕破臉，王貞妮也說，倘若真的無法協商，那也只好走上官司一途。

▲王子與粿粿緋聞甚囂塵上。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）