小禎甜認愛又爆「新歡」！ 笑曝「最愛床伴不是男友」

記者葉文正／台北報導

日前大方認愛的藝人胡盈禎（小禎），與神似「大谷翔平」的廚師男友Alan戀情甜蜜，在IG上頻頻放閃！不過她日前出席活動卻語出驚人：「最愛床伴不是男友！」小禎笑說：「男友雖然很暖，但新寢具更貼心，是我的新床伴，每天都幸福到不想起床。」

▲小禎宣布戀情後又接下代言。（圖／青鳥家居 提供）



愛情事業兩得意的小禎，除了公開新戀情，也擔任「青鳥家居」奶蓋被最新代言人。此外，注重居家氛圍的小禎，寢具也要挑選溫柔療癒色調，奶蓋被3.0推出雙面設計，共有薄荷奶綠、薰衣草莓、紅玉荔枝、鹽鹽布朗四款柔和配色，單色則有芝麻奶凍、玫瑰伯爵兩款，讓小禎直呼：「根本在床上開奶蓋飲料店，每一款都超想收！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小禎愛情事業兩得意。（圖／青鳥家居 提供）



除了奶蓋系列，代言讓她直呼：「這條根本陷阱！一蓋就躺平起不來。」另一款人氣商品「小白洗臉巾」，也讓小禎愛不釋手。每張洗臉巾獨立包裝、乾淨衛生，還能重複使用3～5次。採奈米纖維珍珠紋面材，柔軟細緻、吸水快又抗菌防臭，無論旅行、健身、卸妝都方便。

▲小禎宣布新床伴。（圖／青鳥家居 提供）



完美詮釋「被幸福包圍」的生活哲學。小禎甜笑：「我現在是躺著賺——賺到好睡眠、好健康、好氣色！」想體驗小禎口中的幸福觸感，到青鳥家居門市或上官網，挑選屬於你的「奶蓋系床伴」，讓每一夜都從「好好睡」開始，醒來自帶戀愛好氣色。