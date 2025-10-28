宇珊痛訴冷血航空！親人突過世「退票被逼附死亡證明還遭酸」還原過程氣哭

記者孟育民／台北報導

女星宇珊日前錄製《11點熱吵店》，分享旅遊遇到的「崩潰雷事」，講到氣到落淚。她回憶，某年與老公計劃赴東京旅行，訂了廉價航空的機票，未料出發前幾天公公突然過世。當時航空公司表示可申請全額退票，但必須提供「死亡證明與訃聞」；沒想到申請過程卻讓她心寒又憤怒，氣得當場落淚：「中間我們又傷心又花錢，結果最後他跟我講沒辦法退，那你憑什麼看我家人死亡證明？你以為你是誰？」

▲▼宇珊還原退款機票過程，當場情緒落淚。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

宇珊還原當時情況：「出發前十天，我公公突然過世，真的很突然，我們決定不去了，就想試著申請退票。客服說原因符合退款條件，但要附上訃聞與死亡證明。」由於航空公司為外國業者，她得自行申請英文死亡證明、來回跑流程，送出資料後卻收到客服回信「人都死夠久了，你們可以出去了吧」，讓她當場被氣到發抖狂哭。

▲宇珊收到客服無禮訊息。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

她坦言之後仍嘗試溝通，最終雖可退款，但需先「加價一萬元升等商務艙」才能退成點數。宇珊怒斥：「我生氣的是，一開始我根本沒有要求退款，是他們主動說可以，我才跑流程，結果被耍！」她也發誓未來再也不搭乘該航空公司。

▲宇珊封殺該航空公司。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）