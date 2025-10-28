孫藝真花2個月找回IG小帳　放閃曬「藝真愛玄彬」餅乾照

記者羅堉菡／綜合報導

南韓女星孫藝真今年6月悄悄開設Instagram小帳「yejinfoot_official」，與粉絲分享日常生活，沒想到才開設不久，8月便傳出帳號遭刪除的消息。直到昨（27）日，她開心發文宣布小帳找回來了，曬出印有她與老公玄彬名字的餅乾照，甜蜜放閃。

▲孫藝真今年6月悄悄開設Instagram小帳「yejinfoot_official」，8月便傳出帳號遭刪除的消息。（圖／翻攝自IG／孫藝真）



孫藝真的韓文名字是「손예진」，其中「손」在韓文中同時有「手」的意思，因此她將主帳號名稱取為「yejinhand」，小帳則以「腳」為主題，命名為「yejinfoot_official」，展現了她幽默又可愛的一面。今年8月底，孫藝真出席威尼斯國際電影節時，曾在主帳號發文透露第二個帳號突然被刪除，原因不明，她也表示會盡力嘗試找回。

▲孫藝真曬出印有她與老公玄彬名字的餅乾照，甜蜜放閃。（圖／翻攝自IG／孫藝真）



對此，孫藝真所屬的經紀公司MSteam娛樂當時表示，帳號並非主動刪除，具體原因不清楚，相關人士更推測，可能是遭駭客入侵，或因Meta近期透過AI技術進行帳號清查而誤刪，公司也已聯繫Meta尋求協助。當時網上甚至有人猜測，事件可能與李秉憲在《徵人啟弒》製作發表會上的玩笑話「孫藝真從來沒有回答過童星的問題」引發的網路爭議有關。

▲孫藝真昨（27）日發文宣布小帳找回來了。（圖／翻攝自IG／孫藝真）



經過兩個月的努力，孫藝真終於在昨日宣布成功取回帳號。她開心發文寫下「我的帳號終於恢復了，花了好長的時間…我得發很多文！」並曬出印有「藝真」與「玄彬」名字的可愛餅乾照，表示「在舞台問候活動上，是成敏前輩幫我找到的藝真，還有團隊幫我找到的玄彬。」