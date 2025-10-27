白安親密勾脖男星！　大談「精神戀愛」超曖昧情慾畫面曝光

▲ 白安新歌MV邀宋柏緯擔綱男主角。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

白安新歌〈電影類型〉描寫愛情萌芽的那傾刻瞬間，將曖昧時的怦然心動化為聲音畫面，錄製時更拼貼大量聲音片段，營造如電影記憶般交錯閃現的氛圍。白安表示：「我想留下一段感情最開始的心動瞬間，那瞬間的微妙情緒往往只維持短短時間，但這時刻很神奇、很有魔法，因此我想把它記錄成一首歌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 白安和宋柏緯親密地頭靠頭、勾脖子、錯位接吻等。（圖／相信音樂提供）



白安透露，這首歌的創作靈感源自她過往的親身經歷，就如同歌詞所描寫的情境。她回憶起歌曲的故事內容：「跟剛認識的對象一起去看電影，但其實都沒認真在看，也不記得電影在演什麼。」白安形容，那是只會出現在還不確定關係或是剛在一起時才有的的微妙時刻：「在同個空間裡，雖然電影在播放，但整個注意力都放在對方身上，那種心跳的感覺很特別。」

MV邀請宋柏緯擔綱男主角，特別前往新北安坑輕軌機廠取景，並在輕軌車廂內完成拍攝，巧合的是，白安的外婆家就住在附近，而宋柏緯所就讀的大學也位於同一帶，讓兩人笑稱這次拍攝有種奇妙的熟悉感，白安形容這次的拍攝內容像是一場精神戀愛：「其實我們發生的所有一切，在現實中都沒有發生。」兩人親密地頭靠頭、勾脖子、錯位接吻等肢體語言，呈現出情慾的流動與曖昧的張力；但這些可能都只是在腦海中的想像，在心中無數次重演的浪漫幻想。



談到首次合作的〈電影類型〉，宋柏緯分享第一次聽到這首歌就被旋律吸引：「我覺得跟白安以前的作品蠻不一樣的，很新鮮也很抓耳，回家洗澡應該就會不自覺哼起來。」他形容歌曲雖帶有電子節奏的強烈律動，但旋律線依然柔和動人，聽起來相當舒服，白安聽完也笑回：「柏緯也是唱歌很好聽的歌手，也很會彈吉他！」

