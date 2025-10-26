日鬼才導演來台拍片…興奮點名特殊文化　她收「木雕符咒」帶回家

記者黃庠棻／台北報導

2025高雄電影節今（26）日邁入最後一天，雙閉幕片之一的《咒死你》於雄影亞洲首映，導演宇賀那健一與製片鈴木祐介、演員海津雪乃、楊宇騰YU、范瑞君、邵奕玫、夢多（大谷主水）、林思廷齊聚雄影接受媒體訪問。

▲《咒死你》夢多、范瑞君、邵奕玫、楊宇騰、導演宇賀那健一、海津雪乃、林思廷、製片鈴木祐介出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

「雄影好朋友」宇賀那健一直呼很開心再度來到高雄，製片鈴木祐介也表示一直很喜歡台灣電影，《牯嶺街少年殺人事件》、《艋舺》、《賽德克·巴萊》都讓他印象深刻，這次終於能靠《咒死你》與台灣合作，非常開心。

《咒死你》是台日合製的片子，被問及拍攝現場印象最深刻的事情，導演宇賀那健一一提到台灣劇組特有的「熱騰騰便當」立刻睜大眼睛笑說「非常想說這件事，真的很開心！吃的跟喝的都超棒！」而女主角海津雪乃也分享「吃飯時間非常開心！喝茶休息時也是，會很有動力繼續拍下去。」





而主演們體驗到的台灣文化除了熱便當之外，因為《咒死你》是一部觸及宗教的恐怖片，所以現場時常會有道士坐鎮，在開拍前每一個人都收到一個木製的「符咒」，導演透露道士也擔任夢多角色的顧問，很常在片場做一些法事，讓他覺得很新奇。

對此，宇賀那健一笑說不知不覺手機裡都是道士的照片；海津雪乃則是直呼是第一次拿到臺灣護身符，更透露在殺青後還把收到的符咒放在家裡當作重要回憶。

