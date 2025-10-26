小S金鐘獎金全捐出！派翠克曬收據兌現承諾「一同行善助花蓮」

記者孟育民／台北報導

小S和派翠克日前以《小姐不熙娣》獲得金鐘綜藝節目主持人獎，兩人更當場宣布會將得到的獎金全部捐給花蓮救災，引來全網熱烈好評。派翠克25日晚間在社群曬出捐款紀錄，證實已把5萬元獎金全捐給「花蓮角兒愛心公益協會」，而小S則透過經紀人表示同樣兌現承諾，一併將自己的獎金捐給同個公益單位。

▲派翠克曬出捐款收據。（圖／翻攝自派翠克Threads）

小S、派翠克奪得金鐘獎10萬元獎金，一人拿到5萬元，派翠克曬出捐款紀錄，表示已經兌換成善的力量，「在金鐘獎有答應會把獎金全部捐給花蓮，這幾天也都一直在下雨，大家要安全，大家加油。」舉動讓網友狂讚，紛紛留言說：「大家都是被小s的感言感動，我是被你們說要捐給花蓮感動到」、「說話算話真男人」、「善的力量」。

▲小S，派翠克共同捐款花蓮。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



事實上，小S以《小姐不熙娣》奪下金鐘獎，激動地哭到一度說不出話，大叫派翠克的本名：「給我上來！」派翠克二度入圍就得獎，同樣也相當激動，派翠克表示11年前上過小S節目深受鼓勵，11年後竟能一起主持節目，然後一起拿到金鐘獎，「謝謝妳，S姐，謝謝妳一直相信我。」最後兩人也宣布將把獎金全數捐給花蓮，希望能盡一份力。