劉品言婚禮被破壞…兇手是竟是連晨翔！得知真相「眼眶紅了」崩潰

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《舊金山美容院》首集播出開出好成績，劉品言與林鶴軒的婚禮遭破壞，引發熱議。這週播出的第三集中，劉品言的青梅竹馬連晨翔坦言自己就是破壞婚禮的那個人，讓女方情緒崩潰，紅著眼眶質問對方「你是不是覺得我的人生很好笑。」並帶著怒氣離開，讓兩人友情陷入考驗。

▲《舊金山美容院》最新劇情中，連晨翔、劉品言意外吵架。（圖／TVBS提供）



《舊金山美容院》中，其實早在大學時期，江之浩（連晨翔飾）就曾試「多管閒事」干涉好友林麗穎（劉品言飾）的感情。聽聞學長想追她，竟放話「她恰北北又有腳臭」試圖攪局，卻仍阻止不了戀情，最後還被指派拍下情侶照，他只能強顏歡笑，「苦笑」表情成為角色暗戀心境的最佳寫照。

劉品言訪問時提到，過往自己談戀愛的作品偏少，因此導演杜政哲希望她能在《舊金山美容院》中體會戀愛的氛圍。接著提到這次要從二十幾歲演到三十歲左右，回想並重現自己二十出頭的模樣，其實頗有難度。對於劇中林麗穎跟江之浩對彼此的好感，遲遲未能說出口，呈現「友達以上、戀人未滿」的情況，她笑說「這跟我本身很不像啊！」

另外，劉品言也聊到詮釋林麗穎最大的困難就是「談戀愛」，笑說自己的戀愛經驗也得翻箱倒櫃回想，特別是要演出二十多歲戀愛的「粉紅泡泡」氛圍，真的需要點時間。

本週《舊金山美容院》將揭露當年江之浩遭受陷害的真正原因，連晨翔並與鄧惟宇（章廣辰飾）聯手在臨臨早餐董事長心中，種下對家中二兒子鄧惟康（楊銘威飾）的不信任感。反轉不斷的精彩劇情，每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。

《舊金山美容院》12月起中視將接續播出，2026年緯來戲劇台、龍華電視也能再度欣賞這部誠意滿滿的原創劇。海外觀眾亦可透過愛奇藝國際版APP同步收看。