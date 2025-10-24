蔡康永曝小S超大賀卡「客人立刻下訂」　揪落款亮點：暗示她是我媽？

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小S（徐熙娣）今年初因痛失姊姊大S（徐熙媛），暫停工作許久，直到日前才和蔡康永一起現身金鐘獎舞台上。而近來正在舉辦畫展的蔡康永，24日曬出小S送的花籃及賀卡，透露竟然有人想要買那張賀卡，笑說：「這個業績應該算是小S達成的吧。」

▲ 小S日前和蔡康永合體站上金鐘獎的舞台。（圖／金鐘獎官方三立提供）

蔡康永在社群曬出小S送的超大賀卡，上頭寫著「親愛的康永小王子，你真的不會有餓死的一天。你的皇后小S。」相當有小S的幽默風格。蔡康永透露，賀卡不僅比自己的畫作還要大，甚至有客人問說能不能買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對突如其來的要求，蔡康永笑說：「基於畫家僅存的尊嚴，我跟客人說：『這卡不賣的。你買畫吧，你買了畫，我把賀卡當贈品送你。』」結果對方爽快成交，讓他不禁感嘆：「這個業績應該算是小S達成的吧……」

▲▼蔡康永分享小S送的賀卡與花籃。（圖／翻攝自Facebook／蔡康永）

提到小S，蔡康永也不忘加碼笑談兩人的互動。他透露小S是真的很擔心他「餓死」；對於小S自封「皇后」、卻稱他為「王子」，蔡康永則吐槽道：「她是不是在暗示她是我媽？」讓網友笑翻。