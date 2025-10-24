美國女星罹罕病逝世得年23歲！童星長大復出…新戲播出13天後離世

記者陳芊秀／綜合報導

美國女星伊莎貝爾泰特（Isabelle Tate）於美國時間19日病逝，得年23歲。她生前罹患罕見疾病「進行性神經性腓骨肌萎縮症」（Charcot-Marie-Tooth disease），所屬公司透過社群網站發文哀悼。而她原本是童星，長大後重返演藝圈，演出的作品本月6日剛播出，不料13天後離開人世。

▲伊莎貝爾泰特（Isabelle Tate）罹罕病逝世得年23歲。（圖／翻攝自IG）

據《Hollywood Reporter》報導，伊莎貝爾泰特小時候曾演戲和擔任模特兒，長大後從中田納西州立大學（Middle Tennessee State University）畢業並取得學位，隨後重返演藝圈，並通過試鏡，演出影集《9-1-1: Nashville》（9-1-1：納許維爾），而且這部是她首度以成人之姿接演角色，她在6月完成拍攝，直到10月6日正式播出。

▲伊莎貝爾泰特重返演藝圈，演出《9-1-1》於10月6日剛播出，10月19日離世。（圖／翻攝自IG）

伊莎貝爾泰特的家人形容她「充滿活力，是一位鬥士，從未因自己的殘疾與他人相比而找任何藉口。」她的經紀公司Kim McCray發文悼念：「我從她還是青少年時期就認識她，最近她重新投入演藝事業。她試鏡的第一部劇集《9-1-1: Nashville》就成功獲得角色，她在拍攝期間度過了一段美好的時光……。」