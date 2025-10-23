「AV版赤木晴子」朝聖NBA開幕戰　同框詹皇畫面曝光

記者王靖淳／綜合報導

NBA新賽季昨（22）日正式開打，除了場上激戰吸引球迷目光，沒想到當轉播鏡頭帶到球星詹姆士（LeBron James）時，他身後一位五官精緻的亞洲正妹也跟著入鏡。有眼尖的網友立刻肉搜，發現這位觀眾竟是有著「AV版赤木晴子」封號的日本人氣AV女優葵伊吹，讓不少球迷又驚又喜。

▲葵伊吹被拍到坐在球星詹姆士後面。（圖／翻攝自Instagram／aoi__ibuki）

透過畫面可見到，葵伊吹身穿湖人球衣搭配一件淺灰色的連帽運動上衣進場觀賽，還剛好坐在球星詹姆士的後面，畫面曝光後，立刻在網路上掀起熱烈討論。為此，葵伊吹事後大方透過IG曬出一系列自己朝聖球賽的照片，同時也透露這是她看NBA的初體驗。貼文及照片曝光後，喜獲一票網友按讚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葵伊吹朝聖NBA。（圖／翻攝自Instagram／aoi__ibuki）

事實上，葵伊吹剛出道時，早期宣傳照曾就抱著籃球亮相，把運動感當成第一個記憶點，還開心喊話自己既是「熱愛籃球」的女孩，也是心中的「赤木晴子」。後來也經常在社群分享與籃球有關的動態內容，因此獲得「AV版赤木晴子」的封號，如今進場朝聖美國NBA新賽季，再度掀起粉絲的討論及關注。